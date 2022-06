Le boug a vécu 18 mois sans tête. Image: shutterstock, wikipedia

Voici Mike, le poulet qui a vécu 18 mois sans tête

On est en 1945 et un paysan de la ville de Fruita aux Etats-Unis décapite Mike, son poulet, pour le cuire à la broche. Et là, c'est la surprise. Mike, sans tête, continue de gambader, et ce pendant... 18 mois.

Cette semaine, on vous a dégoté une perle rare. 3... 2... 1... C'est parti!

image: wikipedia

Ça a dû faire un sacré remue-ménage dans le poulailler cette affaire de décapitation.

Image: Knowyourmeme

La technique de survie de Mike aurait été bien utile à un certain Louis XVI.

Image: Knowyourmeme

Après, il faut relativiser. Ce n'est pas si rare que les gens vivent en ayant perdu la tête.

Image: Knowyourmeme

Le proprio de Mike a quand même dû aller jusqu'à l'Université d'Utah pour qu'on le prenne au sérieux.

Image: Knowyourmeme

«Mesdames et Messieurs, venez assister à la représentation du mondialement célèbre Mike, le poulet sans tête!»

Image: Knowyourmeme

On comprend la curiosité des gens. C'est plutôt badass de survivre à une décapitation et de devenir célèbre alors qu'on était destiné à la broche.

Image: Knowyourmeme

Oubliez Paléo ou le Montreux Jazz. Le meilleur c'est le Mike the Headless Chicken Festival.

Image: knowyourmeme

Qu'avez-vous pensé de ce Wiki WTF? Connaissez-vous d'autres articles Wikipedia qui méritent notre attention? Dites-le-nous en commentaire!

