Sur cette séquence filmée par un habitant de Santiago, on peut voir une horde de fans s’agglutinant devant le lieu où réside le YouTubeur. Ce moment surréaliste ressemble à une scène de zombies qui semble être sortie de la série The Walking Dead.

Depuis le 12 janvier, il est en pleine tournée sud-américaine, qu’il a commencée en Colombie, où il a rencontré ses fans locaux. Il est ensuite passé par le Guatemala, l’Équateur et le Panama, et se trouve actuellement au Chili. Sauf que lorsqu'on est un youtubeur hyperactif qui s'adresse à une communauté comptant des millions de fans adolescents, chaque déplacement provoque des rassemblements massifs.

Passionné de football, le jeune homme a promis de visiter tous les continents avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada. En 2024, IShowSpeed a parcouru l’Asie du Sud-Est, l’Europe et l’Australie.

Il s'appelle Darren Jason Watkins, il a 20 ans et il est déjà millionnaire. Si vous avez passé un peu trop de temps sur YouTube, vous connaissez probablement IShowSpeed, l’un des influenceurs américains les plus marquants de ces dernières années, avec pas moins de 34 millions d’abonnés. Celui qui a commencé par du streaming de jeux vidéo s’est depuis diversifié dans le rap, la danse, les défis sportifs et le vlogging de voyage.

Et les pires films de l'année sont...

Les Razzie Awards, cérémonie parodique récompensant le pire de Hollywood, a nominé Joker: Folie à deux dans sept catégories.

S'il y a bien une compétition qu'il ne faut pas remporter quand on travaille à Hollywood, ce sont les Razzies. Cette cérémonie récompense les plus mauvais films et acteurs. Cette année, c'est Todd Phillips et son Joker: Folie à deux qui se fait massacrer. La comédie musicale est nominée dans sept catégories, dont pire film et pire suite. Joaquin Phoenix, qui a pourtant reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2020 pour son rôle du Joker dans le premier volet, est cette fois-ci nominé pour le Razzie du pire acteur. Même chose pour Lagy Gaga, nominée dans la catégorie de la pire actrice.