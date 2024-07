Fondue, raclette, chocolats Lindor, communiquer en suisse-allemand: l'Américain a tout testé.

Cette star découvre la fondue grâce à Alisha Lehmann, et c'est épique

IShowSpeed, le youtubeur star aux 25 millions d'abonnés, a posé ses valises et ses caméras en Suisse pour quelques heures. Il y a rencontré la nouvelle étoile de la Juventus et a découvert les trésors de la culture suisse, comme l'eau potable, la raclette et la fondue. Séquences aussi perchées que mémorables.

Vous avez en tête des moments de vie où vous vous êtes dit: c'est le multivers, ces deux stars-là ne viennent pas du même monde et elles ne sont pas censées se rencontrer? On vient d'avoir ce genre d'électrochoc en apprenant que IShowSpeed, le youtubeur aux 25 millions d'abonnés, avait posé ses valises et sa légendaire agitation en Suisse.

Jusqu'ici, pas de surprise: après des tentatives dans le rap, et quelques polémiques qui lui collent comme un chewing-gum aux TN, Darren Jason Watkins Jr. (de son vrai nom) s'est lancé dans des vlogs grandeur WTF, dans lesquels il filme ses rencontres avec des célébrités, et bien entendu, toutes les emmerdes qui ne manquent pas de lui arriver. Voici quelques jours, nous vous racontions comment sa fanbase incontrôlable l'avait fait fuir la Norvège.

Ce samedi soir, on a pu apercevoir le déjanté globe-trotteur dans un bar de Berne, en compagnie d'une star suisse du football féminin, récemment recrutée par la Juventus: Alisha Lehmann.

Si vous vous êtes gratté la tête comme moi, sachez qu' Alisha et l'Américain ont du liquide en commun: Prime, la marque de boissons sportives et énergisantes fondée par les personnalités d'internet Logan Paul et KSI. Les deux jeunes gens sont sponsorisés par cette dernière, nous informe le média The Sun, dans un article posté samedi.

Alisha Lehmann et Douglas Luiz ont pris la décision de rejoindre la Juventus. Comme l'explique le site les-transferts.com , c'est «historique, étant le premier transfert d’un couple dans le football.» Image: Juventus FC

Si jamais, Douglas Luiz, c'est lui. image: shutterstock

IShowSpeed, qui arrête de streamer uniquement pour se rendre au petit coin, n'a évidemment pas manqué de capturer cette rencontre en direct. Fan de football – et surtout de Ronaldo – il a échangé avec la Bernoise de 25 ans sur ses projets professionnels, sur la Juventus, sur son chéri, le footballeur brésilien Douglas Luiz... et sur des trucs moins sérieux. De quoi réjouir les quelque 16 millions d'abonnés Instagram de celle qui est surnommée «la plus belle footballeuse au monde».

Les deux têtes connues ont surtout profité de cette rencontre au sommet pour regarder en live la Nati se faire éjecter de l'Euro.

Speed voulait surtout savoir pourquoi Alisha s'était désabonné de ses réseaux. «Je ne me connecte qu'avec des gens que j'ai déjà rencontrés», s'est défendue la Suissesse. image: capture d'écran

Fondue-Hamburger

«La Suisse, c'est un pays fou», a exprimé le joyeux luron des petits écrans. «Vous parlez l'allemand, l'italien, le portugais et l'anglais». Souriante, sans tenter de le corriger en mode prof d'ECG, Alisha lui a tout simplement demandé s'il parlait portugais...dans la langue de Pessoa (ou de CR7, selon vos affections).

«Tu dois me montrer par ici les trucs les plus suisses qui ont jamais existé» IShowSpeed à Alisha Lehmann

Sitôt demandé, sitôt servi: IShowSpeed, toujours friand d'expérimenter les mets et coutumes locales des pays qu'il visite, s'est retrouvé devant un caquelon de fondue bien rempli. Il a convié dans son baptême de la gastronomie helvétique un gros burger, qu'il a joyeusement trempé dans le fromage moelleux, sous les yeux d'une Alisha qui semblait amusée.

Elle-même a poussé mémé dans le caquelon, en conseillant à son agité de compère d'agrémenter le tout d'une raclette:

Speed teste un monument suisse (mais y ajoute quelque chose) 👇 Vidéo: extern / rest

«Essaie celui-ci, c'est un autre fromage» Raclette, fondue et burger. Baptême ou bizutage intestinal?

«Dip that shit», entend-on autour d'eux (trempe ce truc dans la sauce). «Tout avec du fromage!», s'étonne le vidéaste, qui a eu un éclair de lucidité en pensant aux deux mots magiques «Swiss cheese». Bien entendu, «this is Switzerland, brother», lui rappelle patiemment Alisha.

Que ressentez-vous en voyant cette image? De l'anxiété! Un petit creux. Une envie de tester dès maintenant.

«Je suis stupide?»

Une séquence encore plus perchée dévoile le moment où Speed rencontre la mère d'Alisha Lehmann.

Rencontre avec le troisième type: la fanbase d'un youtubeur déjanté.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a un style «franc du collier». La daronne a pointé du doigt les nombreux fans de l'influenceur, collés comme des mouches à la vitre du bar, smartphones en embuscade.



La daronne: «Ça, c'est stupide.»

IShowSpeed: « Quoi? Je suis stupide?»

La daronne: «Non! Pas vous, les fans.»

Alisha: «Il y a tellement de gens qu'elle a peur.»

«Je suis stupide», chouine Speed, avant que la maman lui attrape malicieusement les joues.

Si vous êtes connu, il vous sera impossible de passer par la Suisse sans acheter un «bling» d'une marque qui rendra jaloux vos amis ou vos abonnés. Speed a donc décidé de ramener un petit souvenir, et a jeté son dévolu sur une modeste Carl F. Bucherer.

Alisha a aussi essayé une montre. Speed va-t-il également régaler son hôtesse d'un jour? image: capture

Ce transfert de Rolex ne s'est pas concrétisé: IShowSpeed REFUSED to buy Alisha Lehman a watch after he found out she had a boyfriend… 🤣 pic.twitter.com/g9TCisjaiF — Zoomin ⚡️ (@zoominclip) July 6, 2024 Alisha: «j'ai un copain.»

Speed: «Alors, on va rien lui acheter!»

Alisha: «cadeau d'amis?​»

Speed s'est ensuite promené dans les rues de la ville. Le problème: le mot détente, il connaît pas. Il a tenu, par méthode empirique, à confirmer que l'eau de nombreuses fontaines suisse était «clean» et potable. Un gros choc pour l'Américain, visiblement.

image: capture

A un moment, il a tenté de poser un freestyle sur de l'accordéon. Mais pas facile de caler son «flow» sur la mélodie folklorique, plus adaptée à du yodel qu'à du Tupac! Le rappeur a donc gargarisé quelques misérables «Ha! Yeah! Switzerland!», sous les encouragements de ses fans, avant d'abandonner et de filer quelques billets au musicien de rue.

IShowSpeed a cru rencontrer le président de la Suisse (mais il s'agissait du youtubeur suisse Maelo Romani), et a visiblement surkiffé les chocolats Lindor (la base). Il a eu un soubresaut de plaisir, comme s'il venait de s'envoyer six shots de Rivella-Vodka. Nouveau sponsoring en vue?

Un Américain aux abois

IShowSpeed a également vécu un gros choc des cultures, en se frottant à la langue de nos voisins alémaniques. L'Américain a tenté de traduire comme il le pouvait les propos d'une Bernoise:

Hein? I punish the phone? Tous les Vaudois, quand ils devaient répondre à Hans Schaudi.

Dans la séquence «y'a rien qui va», les deux ont commencé à s'aboyer dessus. Littéralement.

Berne, c'est plus comme avant. Y'a quelque chose dans l'eau des fontaines de la ville. Vidéo: extern / rest

Enfin, le youtubeur s'est rendu dans un poste de police, où il s'est fait soigner pour un gros bobo au doigt. Conclusion: ça a fini en gros câlin avec les autorités, sous le regard bienveillant d'Alisha.

Tout est bien qui finit bien. Speed gardera certainement des souvenirs mémorables de son séjour en Suisse. Pas sûr que tous les Bernois puissent en dire autant de cet IVNI (influenceur-vener-non-identifié).