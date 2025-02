Despacito a longtemps été la vidéo la plus aimée du YouTube game.

«Despacito» s'est fait détrôner par une baguette de pain

La chanson «Despacito» n'était plus la vidéo la plus aimée de YouTube ce mercredi. MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde, a réussi à la détrôner temporairement. Avec des miches de pain.

Plus de «Divertissement»

Le monde de la Toile est fascinant: il donne toujours lieu à des petites guéguerres qui excitent les internautes. On a par exemple eu droit à un coude à coude d'anthologie sur TikTok, pour savoir qui des influenceuses Bella Poarch ou Leah Halton remporterait le trophée de la vidéo la plus aimée de tous les temps.

Si vous ne voyez pas le genre de contenu qui peut générer quelque 60 millions de likes, on vous aide ci-dessous:

Et cette semaine, c'est sur un autre ring que les combattants de l'«attention span» se sont affrontés: YouTube. La plateforme au logo rouge qui a fêté ses 20 ans le 14 février dernier a enregistré un nouveau record: celui de la vidéo la plus likée de ses entrailles.

Jusqu'ici, c'était une chanson très connue qui squattait la première marche du podium depuis 2017. Il s'agissait de la chanson Despacito, de Luis Fonsi et Daddy Yankee, devenue la plus streamée de l'histoire. Pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est le fameux tube qui a hanté notre été 2017, et dont on faisait semblant de connaitre les paroles pour faire genre.

Mais selon BFMTV, Daddy Yankee n'a pas fait le poids face à un géant des réseau sociaux, le youtubeur le plus suivi au monde, MrBeast. Celui-ci a revendiqué la place de vidéo la plus aimée de la plateforme grâce à un short intitulé Prendriez-vous l'avion pour Paris pour une baguette?

En moins de 50 secondes, l'on voit le créateur de contenu demander à plusieurs passants britanniques s'ils accepteraient de relever un challenge fastidieux: se rendre à Paris contre 300 dollars (vol compris), pour lui rapporter une baguette de pain. L'un d'eux accepte, et l'on suit ses pérégrinations, de douze miches empaquetées jusqu'à sa récompense finale.

La vidéo «baguette» de MrBeast 👇 Vidéo: youtube

Tout ceci, posté en décembre dernier, a remporté l'adhésion de plus de 54,77 millions de «J'aime» ce mercredi. Voilà qui dépasse d'une petite coudée les 54,45 millions de pouces en l'air qui s'affichent sous le tube Despacito.

Si ce mini-métrage est le plus soutenu, il n'est cependant pas le plus visionné; Despacito compte plus de 8 milliards de vues, contre 1,4 milliard pour MrBeast. Et que dire des 15 milliards de vues raflés par la comptine Baby Shark, mais qui traine ses amours à 44 millions de likes.

MrBeast - James Stephen «Jimmy» Donaldson de son vrai nom - est un habitué des têtes de liste sur la Toile. En 2022, il est devenu le king incontesté de YouTube, avec près de 112 millions d’abonnés. Aujourd'hui, il en compte 364 millions. Sa chaine YouTube compte d'autres vidéos classées dans le top 10 des plus aimées, comme Je donne des iPhone à la place de bonbons pour Halloween (39,34 millions de J'aime) ou Katana VS arme à feu (35,85 millions de J'aime).

Si vous pensez que le concept de la baguette de pain est complètement frappé, c'est mal connaitre le vidéaste. L'entrepreneur s'est lancé sur les réseaux alors qu'il n'était âgé que de 13 ans. C'est sa vidéo Je compte jusqu'à 100 000 l'avait fait accéder à la notoriété.

Depuis, l'Américain s'est spécialisé dans les challenges grandiloquents ou absurdes, comme passer sept jours enterré vivant (avec des vivres et des caméras pour la postérité).

Comme ça.

Mais qu'il ne se réjouisse pas trop de son nouveau record: Despacito pourrait bien vite reprendre ses droits.