Jawed Karim apparaît sur la première vidéo diffusée sur YouTube. Image: YouTube

Ces 19 secondes ont changé le monde

La première vidéo publiée sur YouTube parle d'éléphants dans un zoo. Sauf que Jawed Karim, l'homme devant la caméra, dissimule un destin étrange, alors que la plateforme fête ses vingt ans ce vendredi.

Il n’est pas un simple utilisateur lambda ayant posté une vidéo pour le plaisir. Jawed Karim est un pionnier dans le monde de la tech. Et pas uniquement parce qu'il est le créateur à avoir diffusé la première vidéo sur YouTube. L'homme est en réalité l’un des trois cerveaux à l’origine de YouTube, aux côtés de Chad Hurley et Steve Chen.

En se filmant dans un zoo de San Diego, en intitulant sa vidéo Me at the zoo (Moi au zoo), le 23 avril 2005, il a lancé une plateforme qui allait changer la face d'Internet.

Cette création est même considérée par le média américain Business Insider comme la vidéo la plus importante de l'histoire de la plateforme. Selon le magazine Time, c'est même la «grande invention de l'époque».

Désormais visionnée près de 350 millions de fois, cette séquence anodine, lorsqu'on la regarde avec nos yeux de 2025, est un point de bascule, une révolution amorcée par un jeune homme qui récite pourtant des banalités.

«Nous voici devant des éléphants. La chose cool à leur propos, c’est qu’ils ont de très, très longues trompes… et c’est tout ce qu’il y a à dire» Une phrase historique, vraiment.

Il n'y a rien de fou ou d'extraordinaire, tout paraît désincarné et désinvolte. Sauf 20 ans après ces 19 secondes sans grand intérêt, YouTube affiche un chiffre d'affaires dépassant les 50 milliards de dollars.

Le Super Bowl 2004 comme inspiration

La société a été enregistrée le 14 février 2005 à la Silicon Valley et les rumeurs disent que l'inspiration des créateurs est venue du célèbre incident du Super Bowl de 2004, lorsque Janet Jackson s'est retrouvée le sein à l'air à la mi-temps de la grande messe du football américain.

La révolution culturelle est donc née sur les cendres d'un geste controversé de Justin Timberlake. Jawed Karim était là, devant son écran, mais il préféré opter pour la discrétion et n’a jamais eu droit au grade de co-fondateur, sur le papier, mais celui de conseiller extérieur.

Sa place, selon lui, était dans l'ombre, tout en participant activement à la modélisation de la société. Il prend part aux premières étapes du développement, influençant les décisions techniques et stratégiques. Il a ensuite préféré retourner sur les bancs universitaires de Stanford, pour parfaire ses connaissances (en informatique) pendant que ses acolytes captaient la lumière et déchaînaient les foules virtuelles.

En 2006, Google vient frapper à la porte et pose un gros pactole pour racheter la société: 1,65 milliard de dollars. Dans la transaction, Karim touche 64 millions en actions Google - un total de 137 000 actions.

Roi du secret

Une fois le compte en banque bien garni, Jawed Karim s'est détourné des pièges médiatiques. Aujourd'hui, il vit, selon les médias américains, à Palo Alto et n'apparaît que très peu publiquement.

Ces seules prises de position sont plutôt discrètes et se passent sous sa vidéo devenue mythique. A la tête d'un compte YouTube de 5,2 millions d'abonnés (alors que ses autres vidéos ne sont plus disponibles pour des raisons inconnues), il la joue subtil en modifiant la description de sa vidéo devenue mythique. C’est là qu’il proteste notamment contre des décisions prises par YouTube. Une grogne silencieuse, mais qui profite des millions de vues de sa vidéo publiée en avril 2005.

Il l’a fait, par exemple en 2013, lorsque YouTube a annoncé qu’il utiliserait Google+ pour générer des commentaires. Jawed a alors empoigné son clavier:

«Pourquoi diable ai-je besoin d’un compte Google+ pour commenter une vidéo?»

Aujourd'hui, on peut lire dans la description de la célèbre vidéo que «les microplastiques s'accumulent dans le cerveau humain à un niveau alarmant» - une citation accompagnée d'un lien qui renvoie à une autre vidéo.

En 2021, il s'était également montré très critique envers la direction de YouTube. Il déplorait la suppression des «dislikes» sur la plateforme, arguant que cette décision était impopulaire auprès des créateurs. «Quand tous les youtubeurs s'accordent à dire que supprimer les dislikes est une idée stupide, c'est probablement le cas», affirmait-il, selon Mashable.

Mais le bonhomme ne s'est pas pour autant détourné du milieu de la tech et de l'entrepreneuriat. Il a par exemple fondé en 2008 un fonds de capital-risque baptisé Youniversity Ventures (YVentures) et préfère mettre son argent dans des projets d’avenir plutôt que d’attirer l’attention sur lui-même.

Et c'est avec cette position de «business angel» qu'il a injecté du liquide dans une petite start-up, méconnue à l’époque: Airbnb. Oui, Karim a été l'un des premiers investisseurs de l'application d'hébergement pour particuliers, aujourd'hui valorisée à 85 milliards de dollars. Il a également investi dans Reddit et Eventbrite, entre autres.

Sa tendance à cravacher loin des projecteurs et des nids d'entrepreneurs, tels que Sam Altman ou encore Mark Zuckerberg, participe à nourrir le mystère Jawad Karim.

Pour l'éternité, il sera un pionnier en la matière et le premier Youtubeur de l'histoire. Nous ne pouvons nier que cette vidéo a été un véritable détonateur culturel. A travers ces 19 secondes, c'est une partie essentielle de notre utilisation d'Internet qui a démarré.