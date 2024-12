Visuel officiel des Beast Games. Amazon Prime

Il est devenu le youtubeur le plus suivi au monde: voici son secret

Comment MrBeast, le youtubeur le plus suivi du monde, a-t-il réussi à s'imposer dans un marché saturé, et à développer un important marché de produits dérivés, jusqu'à ébranler des géants bien établis? Décryptage.

Oihab Allal-Chérif / the conversation

Plus de «Divertissement»

Un article de The Conversation

Depuis le 19 décembre, MrBeast, le youtubeur suivi par le plus d'abonnés de la planète, propose un jeu hors norme sur Amazon Prime: 1 000 candidats s'affrontent dans 41 épreuves pour gagner 5 millions de dollars. Retour sur le succès d'une superstar de 26 ans qui suscite les polémiques.

MrBeast cumule plus de 338 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube principale en décembre 2024. Cela en fait le youtubeur le plus suivi au monde, le positionnant loin devant la société de production indienne T-Series, seconde avec ses 281 millions d'inscrits. Il vient de lancer ses Beast Games qui combinent les codes de YouTube avec ceux de téléréalités comme Ninja Warrior, de séries comme Squid Game et de films d'action tels que Mission Impossible.

Présenté comme «le concours le plus fou que vous ayez jamais vu», numéro 1 dans 82 pays, ce show conçu et animé par Mrbeast sur Amazon Prime correspond à la vision grandiose qu'il avait déjà exprimée dans certaines interviews: le plus grand nombre de participants avec 1000 candidats, le plus grand prix à gagner avec 5 millions de dollars, les décors les plus impressionnants, et une tension extrême.

«Avec ses Beast Games, MrBeast supprime les frontières entre les médias et propose un divertissement innovant et fascinant»

YouTube, une obsession

Faire des vidéos n'est pas simplement le métier de MrBeast: c'est sa passion depuis qu'il a onze ans. Il parle même d'obsession. Ses collaborateurs les plus proches sont ses meilleurs amis. Adolescent, il passe dix heures par jour à étudier l'algorithme de YouTube, à suivre les tendances et à échanger avec d'autres créateurs sur la façon de faire les meilleures vidéos et d'être recommandé par la plate-forme.

En janvier 2017, il publie une vidéo de lui en train de compter jusqu'à 100 000 pendant 40 heures qui fera un premier gros buzz. Cinq mois plus tard, pour sa première vidéo sponsorisée, l'application Quidd lui propose 5000 dollars. Il exige le double et promet de donner les 10 000 dollars à un SDF dans une vidéo devenue virale. C'est le début de l'escalade des défis et des dons.

Depuis, MrBeast crée des vidéos de plus en plus spectaculaires avec des sommes considérables à remporter par les participants : «10 000 dollars Chaque Jour Que Tu Passes Dans Une Épicerie», «50 YouTubers se battent pour 1 000 000 dollars», et «Tous les pays de la planète s'affrontent pour gagner 250 000 dollars» (avec des choix géopolitiques très critiquables).

Il fait gagner des fortunes en billets exhibés dans des mallettes ou d'énormes boites transparentes, une voiture – plus d'une centaine ont été distribuées à ce jour – un bateau, un avion, une maison, et même une île privée - deux fois.

«La place centrale donnée à l'argent et aux objets de luxe renvoie à une vision très matérialiste du monde»

Donner des sommes importantes à des personnes aux revenus modestes pour «faire des clics» interroge aussi sur la générosité donnée en spectacle.

D'autres contenus sont basés sur des défis extrêmes comme: «J'ai Passé 7 Jours Enterré Vivant», «J'ai survécu à 50 heures dans une prison de haute sécurité» ou «Le Piège Le Plus Dangereux Au Monde!», et posent question en raison de leur promotion de la mise en danger physique.

Aujourd'hui, MrBeast cumule 90 milliards de vues sur ses chaînes: MrBeast, MrBeast Gaming, Beast Reacts; Beast Philantropy; et MrBeast 2. Plusieurs chaînes secondaires contribuent à générer plus de capitaux à réinvestir dans la chaîne principale.

MrBeast habite ses propres studios à 10 millions de dollars construits à Greenville où il a grandi et emploie 300 personnes. Il dit travailler tout le temps, du lever au coucher, à l'exception de quelques jours par mois où il se force à se reposer. Tout est fait pour qu'il ne perde pas de temps, car il supervise tout, de l'idéation au montage en passant par la construction des décors. Comme ses vidéos coûtent en moyenne environ 3,5 millions de dollars et prennent des mois à produire, il en tourne quatre ou cinq en parallèle pour maintenir le rythme de publication sur sa chaîne.

«Quand il collabore avec un autre youtubeur, le studio de celui-ci est entièrement reconstitué sur place pour que MrBeast n'ait pas à se déplacer»

MrBeast a expliqué son approche, son processus créatif et ses méthodes de travail de manière très détaillée, dans de nombreux podcasts. Il donne toutes les astuces pour fournir un contenu spectaculaire et original qui va générer beaucoup d'engagement et encourage tout le monde à le copier.

Il travaille particulièrement les dix premières secondes pour qu'elles annoncent tout le contenu et accrochent le spectateur. Comme l'esthétique, la narration est très élaborée avec des surprises et des twists qui réengagent continuellement l'audience afin de maintenir une rétention supérieure à 70 %. L'outro est très rapide, généralement avec une explosion.

Grâce à toutes ses méthodes, l'une de ses dernières vidéos avec Christiano Ronaldo, Tom Brady et Noah Lyles a atteint 20 millions de vues en 5 heures, battant le record détenu par la bande-annonce de GTA VI qui l'avait fait en 8 heures.

Le succès des Beast Game

Avec les Beast Games, MrBeast souhaite démontrer qu'un youtubeur peut avoir du succès en dehors de YouTube et qu'il n'y est pas limité. Il a consacré une année à concevoir un spectacle qui ne ressemble à aucun des autres jeux déjà diffusés à la télévision ou en streaming.

«Il ne souhaitait pas travailler avec n'importe quelle plate-forme, exigeant de garder la propriété intellectuelle et d'avoir une liberté créative totale, ce que seule Amazon a accepté»

Avec un contrat estimé à plus de 100 millions de dollars, MrBeast a eu les moyens de faire «20 fois mieux que ses vidéos», avec 41 défis physiques, intellectuels et psychologiques plus fous les uns que les autres.

Pour le lancement de l'émission, MrBeast a tourné une vidéo préquelle en exclusivité pour sa chaîne afin de sélectionner 1 000 candidats parmi 2 000 qui a atteint 50 millions de vues en 24 heures. Le tournage intensif de deux jours dans un stade de Las Vegas plusieurs semaines avant celui des Beast Games a été suivi d'accusations de harcèlement et de mise en danger.

Comme le montre le making of, les 10 épisodes des Beast Games battent 42 records du monde certifiés par Guinness, dont celui du nombre de participants à un jeu, le plus de câbles utilisés (42 km) et le plus grand nombre de caméras filmant simultanément pour tout type de production audiovisuelle (1107), le plus d'argent gagné en un seul épisode (2 millions de dollars dès le premier), le plus grand gain en cash pour un show et la plus grande île offerte dans un jeu. Tous ces records sont préoccupants en termes d'impact environnemental.

Le premier épisode aurait coûté à lui seul plus de 20 millions de dollars. Une ville entière destinée à héberger tous les candidats durant le tournage a dû être construite, là aussi en un temps record, pour un coût de 14 millions de dollars.

Un entrepreneur audacieux

A 26 ans, Jimmy Donaldson a également développé un empire avec sa boutique de produits dérivés Mr Beast Store, le restaurant en ligne MrBeast Burger, la marque de chocolat Feastables, la gamme de snacks Lunchly co-créée avec KSI et Logan Paul, et la plate-forme d'analyse de données YouTube Viewstats.

MrBeast s'est attaqué à plusieurs marchés saturés qu'il est parvenu à bousculer. En trois mois, son restaurant virtuel MrBeast Burger a ouvert dans plus de 300 villes, et a vendu plus d'un million de burgers. L'application est devenue la plus téléchargée, faisant crasher l'App Store, et la marque devient une des cinq recherches Google les plus populaires au monde. L'ouverture du premier restaurant physique dans l'immense centre commercial et parc d'attractions American Dream a attiré plus de 10 000 personnes et battu le record de burgers vendus en une journée par un restaurant. Depuis, des problèmes de qualité ont conduit MrBeast à attaquer en justice Virtual Dining Concept, son partenaire dans ce projet.

Avec Feastables, MrBeast est entré en guerre contre Hershey, le leader séculaire du chocolat qu'il critique dans de nombreux posts. Il affirme notamment que ses propres chocolats, Feastables, ont bien meilleur goût et sont meilleurs pour la santé.

Lancé en janvier 2022, Feastables est rapidement en rupture de stock chez plusieurs distributeurs. La marque génère 10 millions de dollars de revenus en quelques mois et rapporte 200 millions de dollars en 2023. MrBeast a récemment mis en scène dans une vidéo le lancement de Feastables en Allemagne en achetant tous les produits d'un magasin pour les donner à des associations. Il y invite des créateurs de contenu allemands pour l'aider à vider les rayons et faire des happenings.

MrBeast cherche à faire bouger les lignes dans de nombreux secteurs, quitte à affronter des géants bien établis et à avoir des pratiques sujettes à critique. Les Beasts Games ne sont pour lui qu'un nouveau défi. Il ne cache pas son ambition d'atteindre un jour le milliard de followers: pour une prochaine vidéo, il a privatisé les pyramides d'Égypte pendant 100 heures.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original