Axa Suisse a bouclé 2025 sur un bénéfice net de 805 millions de francs. Keystone

Axa Suisse a vécu une belle année, à une «exception tragique» près

La filiale helvétique de l'assureur français a fait croître primes et bénéfice en 2025. Mais le drame de Blatten a tout de même pesé sur le bilan.

Axa Suisse, filiale helvétique de l'assureur français Axa, a augmenté son volume de primes et son bénéfice net l'année dernière, malgré une hausse des coûts dans le coeur de métier de l'assurance dommages. L'activité de placement a également continué à prendre de l'embonpoint.

«La demande pour nos offres a été très forte, ce qui a entraîné une importante croissance des primes», s'est félicité le directeur général Patric Deflorin, cité jeudi dans un communiqué de l'assureur.

«Dans les domaines de l'assurance vie et de la prévoyance santé en particulier, nous avons pu sensiblement consolider notre position»

L'année écoulée, les primes brutes ont augmenté de 7% à 6,64 milliards de francs, notamment grâce à une progression de 4% à 4,23 milliards dans l'assurance dommages. Dans cette activité, le ratio combiné – qui mesure le rapport entre les charges des sinistres ainsi que les frais généraux et les primes encaissées – s'est amélioré de 0,3 point à 90,1%.

Patric Deflorin

Dans l'assurance automobile et de ménage, le montant des sinistres et le prix des pièces de rechange ont pourtant continué d'augmenter. Et dans l'activité avec les entreprises, «les absences pour cause de troubles psychiques continuent d'augmenter, pesant toujours plus sur la charge des sinistres», a détaillé la firme.

Axa Suisse a également progressé dans l'assurance vie, où elle a enregistré un bond de 20% à 1,42 milliard des primes brutes dans les affaires individuelles et de 1% à 845 millions dans l'assurance vie collective.

L'exception Blatten

L'assureur a bouclé 2025 sur un bénéfice net de 805 millions de francs, en hausse de 3% comparé à 2024. «Cette progression s'explique principalement par l'augmentation du volume de primes et la diminution du nombre de dommages dus aux intempéries et de sinistres majeurs, par rapport à l'année précédente», a-t-il souligné.

Le patron a cependant ajouté que «l'éboulement dévastateur de Blatten a constitué une exception tragique», sans chiffrer les montants assurés pris en charge par Axa. Le drame valaisan survenu le 28 mai a provoqué pour 320 millions de francs de dégâts, selon une estimation du Pool suisse pour les dommages naturels.

Quant aux activités de gestion de fortune, les placements gérés par la gestion d'actifs pour le compte de clients tiers ont progressé de 7% à 56 milliards , grâce à de nouveaux apports et l'évolution positive des marchés. (jzs/ats)