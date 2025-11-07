Ce qui reste du village de Blatten est désormais sous la roche — et la neige. Keystone

C'est confirmé: on ne pourra pas reconstruire Blatten comme avant

Après l'éboulement qui a détruit Blatten, une mauvais nouvelle est tombée pour les habitants: 70% du village passe en zone inconstructible.

Plus de «Suisse»

Cinq mois et demi après la catastrophe de Blatten, la commune haut-valaisanne bénéficie de nouvelles cartes des dangers naturels. Il ne sera désormais plus possible de reconstruire le hameau de Ried. Quant à Blatten, 70% du village se retrouve désormais en zone rouge.

«Pouvoir bénéficier de ces nouvelles cartes est une étape importante pour le village de Blatten», s'est réjoui, vendredi en conférence de presse, Franz Ruppen, le conseiller d'Etat valaisan en charge du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement.

«La commune pourra désormais planifier sa reconstruction» Franz Ruppen

Le conseiller d'Etat Franz Ruppen (à droite), à côté du géologue cantonal, Guillaume Favre-Bulle. Keystone

Reconstruire, donc, mais ailleurs. Par ailleurs, certains secteurs du village pourraient encore voir leur situation évoluer ces prochains mois et années, notamment en raison de l’instabilité du Petit Nesthorn ou des éboulis qui se sont formés dans la vallée. Des mesures de construction pourraient également avoir un impact sur la situation de danger.

Les nouvelles cartes des dangers naturels, qui se veulent légalement contraignantes, mettent en évidence qu'à Eisten et à Weissenried (Gassun y compris), la situation n'a que peu évolué. Dans ces hameaux, comme jusqu’à présent, le degré de danger demeure entre moyen à faible voire carrément résiduel. Par contre, le hameau de Ried, totalement détruit, ne pourra pas être reconstruit, puisque désormais à 100% en zone rouge.

Ce qui reste de Blatten, sous la neige. Keystone

Des cartes révisées

Les cartes des dangers révisées intègrent l’ensemble des dangers naturels gravitaires: inondations, érosions de berges, laves torrentielles, glissements de terrain, chutes de pierres et blocs, éboulements et avalanches et d’autres dangers tels que des ruptures glaciaires.

Les interactions entre ces différents processus naturels ont également été analysées. Un nouvel éboulement du Petit Nesthorn ou une lave torrentielle provoquerait, notamment, un embâcle sur la rivière Lonza. Le scénario le plus craint par le géologue cantonal, Guillaume Favre-Bulle.

L'effondrement du glacier du Birch a réduit de 15,7 hectares la surface disponible pour la reconstruction. Il reste cependant encore 14,2 hectares utilisables, dont 6,8 situés à Blatten même. La surface constructible au coeur du village s'est cependant réduite de 70% à la suite de la catastrophe du 28 mai dernier.

Tous les habitants relogés en 2029

Ces cartes ont été réalisées par des bureaux spécialisés, en collaboration avec les services compétents de l'Etat du Valais et la commune. Le Service des dangers naturels a désormais validé les cartes révisées. Sur cette base, la commune peut désormais entamer l’adaptation de son plan d’affectation des zones en vue de la reconstruction du centre du village.

«Je suis satisfait du travail réalisé et de la vitesse avec laquelle il a été rendu», a indiqué le président de la commune, Matthias Bellwald. Le 10 décembre prochain à l'occasion d'une assemblée primaire ordinaire, l'élu présentera le budget 2026 de la commune et les investissements prévus pour celle-ci pour ces cinq prochaines années.

«L'objectif demeure que les premiers habitants réintègrent leurs maisons qui n'ont pas été impactées par la catastrophe dès 2026 et que la majorité puisse retrouver un toit, en 2029» Matthias Bellwald

Récemment, le «lac» de Blatten a même commencé à geler. Keystone

Pour Mathias Bellwald, il demeure difficile de définir combien de maisons seront reconstruites au coeur de Blatten.

«Les 96% ont été ensevelies. Nous devrons d'abord analyser, en détail, les cartes de dangers reçues» Matthias Bellwald

Le président et le conseiller d'Etat Franz Ruppen ont rencontré la population de Blatten, vendredi soir à Wiler, afin de lui présenter les détails des nouvelles cartes des dangers naturels.

(ats/acu)