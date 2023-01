image: Shutterstock

Analyse

Pourquoi les républicains veulent faire exploser une bombe atomique financière

Le plafond de la dette est la seule arme efficace entre les mains des républicains. Ils veulent désormais l'utiliser. Avec des conséquences qui seraient totalement imprévisibles.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Acheter des choses et décider seulement plus tard si on veut les payer, pour Monsieur Tout-le-monde, ce n'est pas une bonne idée. Le rendez-vous à l'Office des poursuites serait aussi certain qu'entendre amen à l'église. Pourtant, dans la politique américaine, cette pratique est très courante. Le gouvernement dépense de l'argent et la Chambre des représentants ne décide que par la suite si c'est bien légal.

Les représentants approuvent périodiquement le plafond de la dette et signent ainsi le chèque des dépenses effectuées par le gouvernement.

Le plafond de la dette est bien plus qu'une coutume quelque peu étrange de la politique américaine. Elle peut avoir des conséquences désastreuses, surtout si l'opposition détient la majorité à la Chambre des représentants. Elle peut alors prendre le gouvernement en otage et plonger l'économie et les marchés financiers du monde entier dans une situation de crise. C'est exactement ce que veulent faire les provocateurs du Grand old party (GOP).

Mais reprenons les choses dans l'ordre.

Les bons du Trésor (T-Bonds) sont comme le franc suisse

Les obligations d'Etat américaines, appelées bons du Trésor (T-Bonds), sont le carburant des marchés financiers internationaux. Comme les Etats-Unis ont toujours payé leurs dettes, les T-Bonds sont aussi sûrs que l'or ou le franc suisse, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Mais si ces dettes ne sont plus honorées, le chaos s'installerait sur les marchés financiers et l'économie connaîtrait de grandes difficultés, et ce dans le monde entier. En effet, le dollar reste la monnaie de référence mondiale et l'économie américaine est toujours la plus importante.

De ce point de vue, le refus d'augmenter le plafond de la dette est une arme extrêmement efficace pour le parti qui détient la majorité à la Chambre des représentants. C'est actuellement le GOP, même si sa majorité n'est que très faible. Comme les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison-Blanche, le plafond de la dette est la seule arme efficace pour les républicains. Ils peuvent voter des lois à la Chambre des représentants jusqu'à épuisement. Le Sénat n'est pas obligé d'y donner suite et le président peut y opposer son veto si nécessaire.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen image: keystone

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a indiqué que les Etats-Unis atteindront dès jeudi le moment où le plafond de la dette devra à nouveau être relevé. Avec quelques astuces, elle peut faire en sorte que les dettes soient encore honorées jusqu'en juin. Mais si la Chambre des représentants ne parvient pas à un accord d'ici là, ce sera la catastrophe. L'impensable ne sera plus seulement envisageable, il deviendra réalité.

Matt Gaetz , encore lui

Le risque que les républicains veuillent réellement faire exploser la bombe atomique financière est réel. Le président Kevin McCarthy, leur chef de file à la Chambre des représentants, n'a pu prendre ses fonctions qu'après quinze tours de scrutin. Auparavant, il avait dû faire de larges concessions à l'aile la plus à droite du GOP, le fameux Freedom caucus.

Ce groupe rassemble des nihilistes chaotiques comme Matt Gaetz ou Lauren Boebert et des libertariens convaincus comme Roy Chips. Les deux groupes veulent à tout prix empêcher un deuxième mandat du président Joe Biden ou d'un autre démocrate et sont prêts à assumer les conséquences économiques les plus graves. Il est d'autant plus effrayant de constater que le Speaker McCarthy leur a apparemment déjà assuré qu'il entendait suivre leur volonté.

La lutte actuelle pour le plafond de la dette est la suite d'un film qui a déjà défilé sur les écrans il y a douze ans. Dans le cadre du Tea party, les républicains avaient conquis une importante majorité à la Chambre des représentants et contraint Barack Obama à prendre des mesures d'austérité économiquement absurdes. En 2011, les dépenses pour les programmes sociaux et l'armée ont été réduites dans le cadre d'un programme imposé par le GOP. Les conséquences ont été pénibles: l'économie américaine s'est remise beaucoup plus lentement de la récession provoquée par la crise financière. L'armée américaine a été massivement affaiblie.

Actuellement, la situation est encore plus dramatique. «Il n'y a pas de plan raisonnable», déclare Jack Lew, un ancien haut fonctionnaire du ministère des Finances, dans le New York times.

«C'est bien plus dangereux que jamais auparavant» Jack Lew

La dette de Trump ? Circulez, y a rien à voir

Les républicains ne font pas que jouer avec le feu, ce sont aussi des hypocrites de la pire espèce. Ils font certes remarquer que la dette publique des Etats-Unis a entre-temps largement dépassé la barre des 30 billions de dollars et atteint environ 100% du produit intérieur brut (PIB), mais ce qu'ils taisent le plus possible, c'est le fait que Donald Trump a largement contribué à cette montagne de dettes. Les cadeaux fiscaux qu'il a accordés aux super-riches ont contribué à hauteur de deux mille milliards de dollars au déficit actuel. Au total, le déficit public a augmenté de 4,7 billions de dollars sous le mandat de Trump, sans compter l'aide d'urgence accordée à cause du Covid-19.

La montagne de dettes de Trump n'a jamais été un sujet de discussion au GOP, le plafond de la dette a toujours été augmenté sans discussion.

La Maison-Blanche a déjà fait savoir qu'elle ne céderait en aucun cas au chantage des républicains. Ni les programmes sociaux ni les dépenses militaires ne seront réduits, dit-on. De même, l'augmentation de l'administration fiscale sera maintenue. Mais que peuvent faire Biden & Co. pour désamorcer la bombe atomique financière?

Comme nous l'avons mentionné, le département des Finances peut éviter, au moins pendant un certain temps, un défaut de paiement de la dette en prenant des mesures d'urgence. Un déclassement en fonction de la pertinence de la dette est également envisagé. Une proposition selon laquelle la banque centrale rachèterait les bons du Trésor, dont les intérêts ne sont plus servis, est également discutée. Cela signifierait toutefois la fin de la banque centrale indépendante.

Quid de la pièce à un billion de dollars?

La pièce d'un billion de dollars revient régulièrement dans la discussion. En théorie, le ministère des Finances peut créer une telle pièce, la déposer en garantie auprès de la banque centrale et utiliser le crédit qu'il obtient pour honorer ses dettes. Dans la pratique, la Maison-Blanche a déjà exclu cette option à plusieurs reprises.

Les démocrates et le gouvernement comptent plutôt sur le fait qu'une partie des républicains modérés revienne à la raison et finisse par céder. En effet, lorsque les chèques pour les pensions de retraite et les soins médicaux ne sont pas versés, lorsque la majeure partie de l'administration doit être fermée parce que les salaires ne peuvent plus être payés, la plupart des Américains, même les électeurs du GOP, ne trouvent plus cela drôle.

Dans la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine menace d'une bombe atomique réelle. Les républicains font du chantage à l'administration Biden avec une bombe atomique financière. Les deux sont non seulement moralement condamnables, mais représentent également un réel danger. Si, pour la première fois de leur histoire, les Etats-Unis n'étaient plus en mesure de payer leurs dettes, les conséquences seraient imprévisibles. Ou comme l'exprime Bill Dudley, l'ancien président de la Federal reserve bank de New York: «On ne peut pas reconstituer Humpty Dumpty (les têtes d'œufs d'Alice au pays des merveilles) si l'on n'honore plus ses dettes».