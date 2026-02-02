en partie ensoleillé
Pourquoi l'or et l'argent font marche arrière

L&#039;or comme l&#039;argent volent de records en records en ce début d&#039;année, au sortir d&#039;un exercice 2025 déjà fructueux. (archive)
L'argent et l'or sont en baisse ce lundi.Keystone

La correction se poursuit pour les deux métaux précieux. Une méforme liée à la désignation par Trump d'un nouveau président à la Réserve fédérale des États-Unis.
02.02.2026, 09:1902.02.2026, 09:19

Les métaux précieux débutaient la semaine comme ils ont bouclé la précédente: en marche arrière. Les analystes lient le phénomène à la désignation d'un futur président de la Fed perçu comme favorable à un durcissement de la politique monétaire US.

La pause dans une escalade pratiquement ininterrompue des cours depuis deux ans semblait en outre avoir sonné pour les spéculateurs l'heure de la prise de bénéfices.

A 07h40, le prix de l'once d'or s'affaissait de 9,4% à 4427,13 dollars et celui de l'once d'argent de 14,4% à 72,56 dollars. Le prix du métal jaune avait marqué la semaine précédente un plus haut historique à 5598,04 dollars l'once, quand son pendant blanc avait inscrit un record à plus de 121 dollars l'once.

L'Asie, facteur clé

UBS, qui avait récemment relevé sa prévision pour le prix de l'or à 6200 dollars d'ici l'été, maintient cette estimation nonobstant une consolidation anticipée dans l'immédiat entre 4500 et 4800 dollars. Avec deux nouvelles baisses de taux attendues cette année, «la politique de la Fed ne devrait pas changer à court terme, ce qui a historiquement marqué la fin des marchés haussiers pour l'or».

Les experts de la banque aux trois clés se montrent plus sceptiques concernant l'argent. «Sa volatilité quotidienne n'avait pas été observée depuis près d'un demi-siècle.» Selon eux, le facteur clé à surveiller sera l'Asie, en particulier la Chine, afin d'évaluer si les prix peuvent se stabiliser.

«Les incertitudes géopolitiques et économiques, ainsi que les préoccupations relatives à l'indépendance de la Fed, ont renforcé l'attrait de l'or et de l'argent comme valeurs refuge. Les achats spéculatifs ont encore amplifié la hausse et intensifié la vente massive à mesure que le sentiment s'inversait», note les analystes de Trading Economics. (jzs/ats)

