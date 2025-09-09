en partie ensoleillé18°
Voici le prix de l'électricité en 2026 dans les commune suisse

Les ménages suisses paieront environ 58 francs de moins en 2026 grâce à une baisse de 4% des tarifs.
Les prix de l’électricité diminueront en 2026, sans retrouver les niveaux d’avant 2022.Image: watson/agences

Voici combien vous allez payer votre électricité en 2026

Les prix de l’électricité diminueront en 2026, sans retrouver les niveaux d’avant 2022. Découvrez les cartes. 👇
09.09.2025, 11:0009.09.2025, 11:26
Plus de «Economie»

L'électricité coûtera moins cher en 2026. La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) annonce une baisse de l'ordre de 4% par rapport à 2025. Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 58 francs de moins sur l'année.

Ojn fait le point 👇
Pourquoi cette baisse?Voici où l'électricité va le plus baisser en Suisse Combien ça va coûter à Berne?Combien ça va coûter à Fribourg?Combien ça va coûter à Genève?Combien ça va coûter à Neuchâtel?Combien ça va coûter dans le canton de Vaud?Combien ça va coûter en Valais?Combien ça va coûter à dans le Jura?Combien ça va coûter à en Suisse (histoire de comparer)

Pourquoi cette baisse?

La baisse des prix de l'énergie explique cette évolution, indique l'ElCom mardi dans un communiqué. Les tarifs avaient explosé en 2022 et 2023. Les contrats d'approvisionnement fixés ces années-là arrivent à échéance dans plusieurs régions. Les tarifs demeurent toutefois relativement élevés par rapport aux années précédant 2022.

La commission rappelle que les tarifs varient considérablement d'un canton à l'autre en raison des grandes différences d'approvisionnement en énergie. Les chiffres présentés sont des valeurs médianes. L'ElCom doit encore communiquer sur le tarif de mesure, soit les coûts de fonctionnement et d'entretien du réseau, désormais comptabilisé séparément. Elle assure que cela n'aura aucune incidence sur le portefeuille du consommateur final.

Voici où l'électricité va le plus baisser en Suisse

Combien ça va coûter à Berne?

Combien ça va coûter à Fribourg?

Combien ça va coûter à Genève?

Combien ça va coûter à Neuchâtel?

Combien ça va coûter dans le canton de Vaud?

Combien ça va coûter en Valais?

Combien ça va coûter à dans le Jura?

Combien ça va coûter à en Suisse (histoire de comparer)

(jah/ats)

La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
