en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
Argent

L'envolée historique de l'or n'est pas un hasard

L&#039;or poursuit sa quête de nouveaux plus hauts historiques
L'or n'arrête pas de progresser en cette fin d'année (image d'illustration)Image: Shutterstock

L'envolée historique de l'or «n'est pas un hasard de fin d'année»

Le cours du métal jaune poursuit sa quête de nouveaux records, atteignant ce mardi 4497,74 dollars l'once. Un expert analyse cette fulgurante croissance.
23.12.2025, 08:5423.12.2025, 08:54

L'or n'arrête pas de progresser en fin d'année, atteignant mardi matin un nouveau record historique à 4497,74 dollars l'once. Les analystes expliquent cette hausse par les attentes d'une politique monétaire américaine plus accommodante et l'augmentation des tensions géopolitiques.

Vers 07h30, le métal jaune se négociait en hausse de 0,72% à 4476,05 dollars l'once, ralentissant quelque peu après un nouveau pic historique à 4497,54 dollars. L'argent suivait la même tendance avec un pic historique à 69,99 dollars l'once.

Pourquoi la planète crypto sera bouleversée en 2026

Depuis le début de l'année, la demande pour ces deux métaux précieux a été ininterrompue, l'argent ayant bondi de 140,5% depuis janvier et l'or de 70,5%. «Les marchés tablent actuellement sur deux baisses des taux directeurs d'un quart de point par la Réserve fédérale l'année prochaine», en raison d'un ralentissement de l'inflation mais aussi du marché de l'emploi aux Etats-Unis, ont précisé les analystes de la plateforme Trading Economics.

L'or redevient «une assurance»

Les tensions géopolitiques restaient également vives avec le blocus naval imposé par les Etats-Unis aux pétroliers vénézuéliens. Washington a récemment annoncé la mise en place d'un blocus naval autour du pays présidé par le socialiste Nicolas Maduro, affirmant cibler des pétroliers sous sanctions. Pour John Plassard de Cité Gestion, «l'envolée simultanée de l'or, de l'argent, du platine et du cuivre n'est pas un hasard de fin d'année, mais le reflet d'un changement profond de régime».

«Dans un monde où le rendement réel s'érode, le métal redevient une assurance plutôt qu'un simple actif spéculatif. A cela s'ajoute un contexte géopolitique de plus en plus inflammable avec des tensions maritimes, énergétiques et stratégiques qui ravivent la demande de valeurs refuges. L'or et l'argent jouent pleinement leur rôle historique de protection face à l'incertitude et à la perte de visibilité macroéconomique», a souligné le responsable de la stratégie d'investissement de la banque genevoise. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
UPS accusé d'avoir «volé» le salaire de ses employés
Le géant de la livraison aurait sous-payé des travailleurs avant Noël aux Etats-Unis, assure la justice new-yorkaise. Une plainte a été déposée.
Les autorités américaines accusent le géant mondial de la livraison UPS d'avoir sous-payé ses travailleurs saisonniers, essentiels pour répondre à l'afflux annuel d'achats en ligne, selon une plainte déposée lundi. Le bureau du procureur général de New York a déclaré dans la plainte que UPS, qui affirme livrer 22,4 millions de colis par jour, «commet un vol salarial à l'encontre de ces travailleurs de multiples façons».
L’article