Légère baisse de l'indice des prix à la consommation en janvier

Panier courses
La baisse sur un mois s'explique par plusieurs facteurs, dont la diminution des prix pour l'électricité et la parahôtellerie (image d'illustration).Image: Shutterstock

Les prix ont un peu baissé le mois dernier

L'indice des prix à la consommation recule de 0,1% en janvier, mais reste en légère hausse sur un an.
13.02.2026, 09:2913.02.2026, 09:49

L'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué en janvier, reculant de 0,1% par rapport au mois précédent. En comparaison annuelle, il augmente toutefois légèrement, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Par rapport au mois de janvier 2025, les prix à la consommation ont ainsi renchéri de 0,1% le mois dernier.

Pourquoi cette baisse?

La baisse sur un mois s'explique par plusieurs facteurs, dont la diminution des prix pour l'électricité et la parahôtellerie. Ont également diminué les prix des transports aériens de même que les prix de l'habillement et des chaussures en raison des soldes.

Le franc suisse flirte avec un seuil critique

En revanche, les prix de l'hôtellerie et des voyages à forfait internationaux ont augmenté, tout comme les primes pour les assurances véhicules.

Début 2026, l'OFS a adopté un nouveau panier type pour établir l'IPC. Ce dernier recense de nouveaux produits, à l'instar du lait végétal, des trottinettes électriques ou les stations de recharge des voitures électriques, entre autres. (sda/ats/awp)

