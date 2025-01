Voici pourquoi le bitcoin perd de la valeur en ce moment

Le bitcoin reflue sous l'effet d'une conjoncture américaine solide. Image: Shutterstock

Le bitcoin chute sous 100 000 dollars, effaçant ses récents gains, freiné par la robustesse de l’économie américaine.

Le bitcoin perdait mercredi les gains engrangés ces derniers jours, refoulé sous les 100 000 dollars. Les experts expliquent ce mouvement de repli par la solidité de la conjoncture américaine qui freine leurs ardeurs de baisse des taux directeurs aux Etats-Unis.

Vers 10h50, la principale monnaie électronique chutait de 5,85% à 95 720 dollars. C'est nettement en dessous des 102 413 dollars atteints lundi et du plus haut historique à plus de 106 000 dollars enregistré mi-décembre.

«Au vu d'une conjoncture robuste aux Etats-Unis, les investisseurs revoient à la baisse leurs espoirs de nouvelles baisses des taux directeurs par la banque centrale américaine.» Timo Emden, analyste à Emden Research,

Selon le spécialiste, cette tendance «pèse sur l'attractivité d'investissements risqués et non générateurs d'intérêts comme le bitcoin». Les vents contraires en matière de politique monétaire pourraient encore durer, mais la prise de fonction le 20 janvier de Donald Trump comme 47ᵉ président des Etats-Unis pourrait faire rebondir les cours, le milliardaire étant connu pour ses positions en faveur du bitcoin.

John Plassard, de Mirabaud Banque, a cependant averti que «le bitcoin présente le risque de bulle le plus élevé», dans une note. (jah/ats)