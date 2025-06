L'homme qui a mené Migros dans une nouvelle ère est mort

Temu dépasse Migros et c'est «très inquiétant»

Migros et Coop empochent jusqu'à 113% de marge sur l'alimentaire

Migros baisse les prix de la viande et ça énerve

C'est sous son ère que Migros a racheté le discounteur Denner, les enseignes de mode Schild, ou encore Digitec Galaxus, devenu depuis le numéro un helvétique du commerce en ligne. Et c'est aussi au cours de cette même décennie que le géant du commerce de détail s'est diversifié dans le secteur de la santé et du fitness, ainsi que dans l'e-mobilité. (jzs/ats)

Aldi et Lidl s'opposent à Migros et Coop sur les sacs plastiques

Herbert Bolliger a intégré l'entreprise en 1983, avant d'être nommé en 2005 président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM). Durant son mandat, qu'il a exercé jusqu'en 2017, le géant orange a vu son chiffre d'affaires enfler de 20,3 à 27,7 milliards de francs et a embauché 20 000 collaboratrices et collaborateurs supplémentaires. La barre des 100 000 employés a été franchie pour la première fois en 2015.

Plus de «Economie»

L'ex-patron de Migros, Herbert Bolliger s'est éteint à 71 ans. À la tête du géant orange entre 2005 et 2017, il a notamment participé au rachat de Denner.

Herbert Bolliger a dirigé Migros entre 2005 et 2017 (ici en mars 2017, archives).

Herbert Bolliger a dirigé Migros entre 2005 et 2017 (ici en mars 2017, archives). Keystone

On sait où manger les meilleures pizzas de Suisse

Les plus lus

En retard dans l'IA, Apple sous pression

La marque à la pomme tenait lundi sa conférence annuelle aux développeurs à Cupertino. Elle a dévoilé une stratégie prudente dans l'intelligence artificielle, au risque de décevoir les investisseurs.

Déjà en retard sur ses concurrents dans le déploiement de l'intelligence artificielle (IA) générative, Apple continue d'avancer très prudemment, laissant de nombreux analystes sur leur faim et les investisseurs impatients. «En ce qui concerne les fonctionnalités plus personnalisées de Siri (réd: l'assistant vocal d'Apple), nous avons besoin de plus de temps pour finaliser notre travail afin qu'elles répondent à nos exigences en matière de qualité», a déclaré lundi Tim Cook, le patron du groupe californien.