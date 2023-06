Voici combien ont gagné les Suisses en 2022

C'est dans les professions les mieux payées que la différence de revenus est la plus importante. Ainsi, les salariés masculins occupant un poste de direction d'entreprise gagnaient nettement plus que leurs homologues féminins. L'écart est le plus faible parmi les travailleurs n'exerçant pas de fonction de direction. (pre)

L'écart salarial est encore plus visible si l'on compare la médiane des revenus professionnels bruts par an. Sur l'ensemble des personnes actives, les femmes gagnaient en 2022 exactement 11 500 francs de moins que les hommes. La part de cette différence due à des facteurs inexplicables n'est pas indiquée dans le revenu professionnel brut. En ce qui concerne les salaires moyens suisses, la part des différences salariales inexplicables était de 47,8% en 2020.

Comme pour les salaires, il existe de grandes différences entre les sexes en ce qui concerne le revenu brut de l'activité professionnelle. Ainsi, en 2022, environ 29% des hommes travaillant à plein temps gagnaient plus de 104 000 francs par an, contre seulement 17% des femmes. Dans les classes de revenus inférieures, c'est l'inverse qui se produit: 16% des femmes travaillant à plein temps gagnent moins de 52 000 francs, contre seulement 9% des hommes.

Le prix des logements chute dans ces pays riches: et en Suisse?

Retournement de situation dans de nombreux pays: le prix de l'immobilier chute. Ce n'était plus arrivé depuis la grande crise financière de 2008. Que se passe-t-il et quelle est la situation en Suisse? Nous faisons le point.

Sur le marché immobilier, les conséquences du changement de taux d'intérêt sont de plus en plus visibles. C'est ce qu'écrit l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses dernières perspectives économiques pour plus de 50 pays. Ainsi, les prix des maisons ont commencé à réagir à la hausse des taux d'intérêt. En d'autres termes, dans de nombreux pays, les prix nominaux ont diminué. Après déduction de l'inflation souvent élevée, la correction est encore plus forte.