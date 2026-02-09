Le géant suisse de la chimie Firmenich vend une de ses unités

assez ensoleillé
Le géant de la chimie DSM-Firmenich vend une de ses unités

La multinationale finalise ainsi son programme de désinvestissement subséquent de la fusion en mai 2023 des groupes néerlandais DSM et genevois Firmenich (image d'illustration).Keystone

Le chimiste helvético-néerlandais DSM-Firmenich vend sa division Nutrition et Santé Animale au fonds luxembourgeois CVC Capital Partners, tout en gardant 20% du capital.
Le chimiste helvético-néerlandais des arômes, parfums et composants alimentaires DSM-Firmenich cède au fonds luxembourgeois CVC Capital Partners le contrôle de son unité Nutrition et Santé Animale (ANH), conservant toutefois une participation de 20%.

L'opération pourrait valoriser ANH jusqu'à 2,2 milliards d'euros, en fonction de performances futures.

Le vendeur doit percevoir dans l'immédiat 1,2 milliard, dont environ 600 millions en numéraires et 500 millions en transfert de dettes sur ANH.

ANH et ses quelque 8000 employés ont généré en 2025 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. La performance comprenait alors encore une contribution de la subdivision Feed Enzymes, vendue à mi-parcours au danois Novonesis pour 1,5 milliard d'euros.

Programme de désinvestissement

La multinationale finalise ainsi son programme de désinvestissement subséquent de la fusion en mai 2023 des groupes néerlandais DSM et genevois Firmenich.

Ses responsables prévoient désormais de lancer d'ici fin mars un programme de rachat d'actions doté de 500 millions d'euros. Les actionnaires pourront en outre compter sur un dividende stable de 2,50 euros par titre, amené à prendre de l'embonpoint par la suite.

ANH sera scindé en deux entreprises distinctes, héritant des raisons sociales de Solutions Company et Essential Products Company respectivement, toutes deux sises à Kaiseraugst, dans le canton d'Argovie. DSM-Firmenich a d'ores et déjà convenu d'approvisionner la seconde en vitamines, de manière à assurer la continuité de la disponibilité des produits.

La firme argovio-batave fournira en outre à son client une facilité de crédit de 450 millions d'euros, extensible à hauteur de 115 millions, remboursables au plus tard au moment de la finalisation de la cession. (sda/awp/ats)

