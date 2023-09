Electricité: voici où l'on va payer le plus cher en Suisse en 2024

Les prix de l'électricité augmenteront l'an prochain. Il faudra payer plus dans toutes les communes suisses (à quelques exceptions près). Voici les chiffres pour votre commune. 👇

En 2023, le prix de l'électricité en Suisse a augmenté en moyenne de 27% (environ 260 francs par ménage). Les prévisions pour 2024 ne sont pas plus réjouissantes: le prix de l'électricité dans l'approvisionnement de base pour les ménages augmentera en moyenne de 18%, selon les calculs de la Commission fédérale de l'électricité (Elcom).

En 2024, un ménage type paiera 32,14 centimes par kilowattheure, soit une augmentation de 4,94 centimes par kilowattheure.

Pourquoi une telle hausse ?

Pour de nombreux gestionnaires de réseau, l'augmentation des prix du marché de l'électricité se répercutera davantage sur le tarif de l'énergie à partir de 2024 qu'en 2023.

sont répercutés sur les consommateurs finaux par le biais d'un supplément sur le tarif d'utilisation du réseau. Les tarifs d'utilisation du réseau augmentent en raison de la hausse de la rémunération du capital décidée par le département fédéral de l'Energie.

Qu'en est-il dans votre commune?

Comme les prix de l'électricité varient fortement en fonction du lieu de résidence, la population suisse n'est pas touchée de la même manière.

Afin de comparer les différentes communes, nous avons choisi deux logements types, qui reçoivent chacun le produit standard des gestionnaires de réseau électrique locaux (voir l'encadré). Il s'agit d'un appartement de quatre pièces avec cuisinière électrique et une consommation d'environ 2500 kWh/an, et d'un appartement de cinq pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge (sans chauffe-eau électrique), pour une consommation d'environ 4500 kWh/an.

Le prix de l'électricité affiché (hors TVA) comprend toutes les composantes telles que l'énergie, la taxe, l'utilisation du réseau et le supplément réseau. Parfois, plusieurs gestionnaires de réseau électrique sont actifs dans une même commune. Dans ces cas-là, nous avons représenté le tarif le moins cher sur la carte.

2500 kWh/an

dans un 4 pièces

Dans cet exemple, les habitants de Kölliken (AG) et de Büttikon (AG) devront payer nettement plus en 2024. Leur facture devrait être multipliée par 2,5 environ. Dans près de 20 communes, la facture d'électricité augmentera de plus de 50%.

Les prix baisseront tout de même dans 111 communes. A Pully (VD) et Worb (BE), le prix de l'électricité devrait diminuer de moitié par rapport à l'année en cours.

4500 kWh/an

dans un 5 pièces

Les prix varient parfois considérablement entre les gestionnaires de réseau au sein de la Suisse. Selon l'Elcom, cela tient surtout aux grandes différences dans l'approvisionnement en énergie et dans la part de production propre.

Dans cette catégorie, c'est également à Büttikon (AG) et Kölliken (AG) que les coûts mensuels ont le plus augmenté. Et là aussi, Pully (VD) et Worb (BE) sont les communes qui peuvent s'attendre à la plus forte baisse.

Le prix le plus élevé par kilowattheure est payé par les habitants de Braunau (TG) (52,75 centimes), et le moins cher par ceux de Rongellen (GR) (10,5 centimes).

Données et sources Les données proviennent toutes de la Commission fédérale de l'électricité (Elcom). Nous avons représenté deux exemples d'appartements avec une consommation annuelle.



Le produit standard est fourni par défaut au consommateur final, sauf s'il demande explicitement un autre produit. Chez de nombreux opérateurs de réseau, le produit standard correspond au produit le moins cher.



De nombreux fournisseurs d'électricité n'appliquent pas un prix unique à tous leurs clients, mais font dépendre leurs tarifs de la quantité et du moment de la consommation d'électricité. Les structures tarifaires peuvent être complexes et varier d'un fournisseur à l'autre. Afin de permettre malgré tout une comparaison des prix, les données brutes sont pondérées selon quinze catégories de consommation prédéfinies.



Pour comparer les tarifs dans le temps ou entre deux communes, il est recommandé de consulter le site internet de l'Elcom consacré aux prix de l'électricité.

Interprété de l'allemand par Tanja Maeder