Cet assureur suisse taille dans ses effectifs

Swica supprime une trentaine de postes à temps plein. Un plan social sera mis en place pour les salariés concernés par les licenciements.

L'assureur maladie et accidents Swica va supprimer une trentaine de postes à temps plein dans le cadre de mesures de réduction des coûts, devisées à 50 millions de francs par an. La société winterthouroise compte «éviter le plus possible» les licenciements.

Après un premier train de mesures l'été dernier, Swica veut réduire ses directions régionales de huit à cinq. En Suisse orientale, celles de Winterthour et St-Gall sont réunies, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué.

Dans ce cadre, les départements de la direction générale sont également amincis.

Un plan social sera mis en place pour les salariés concernés par les licenciements. Swica compte «dans tous les cas chercher des solutions internes», a-t-il souligné.

Swica compte 1,7 million d'assurés et se classe, selon ses propres indications, en quatrième place des assureurs maladie en Suisse. En 2023, la société a vu ses primes augmenter de 8,8% à 5,8 milliards de francs, mais a vu ses prestations nettes d'assurance enfler de 6,8% à près de 5 milliards. La perte nette avait été réduite à près de 34 millions, après un déficit abyssal de 151,9 millions en 2022.

L'entreprise comptait fin 2023 un peu moins de 2000 employés. (jzs/ats)