Lufthansa: le salaire du personnel navigant grimpe de 16,5%

«Malgré tous les efforts en vue d'une désescalade, il n'a pas été possible d'éviter un conflit social pour convaincre Lufthansa du sérieux de nos revendications. Mais nous pouvons être très satisfaits du résultat.»

Les 19 000 salariés concernés recevront également une prime de 3000 euros (2943 francs au cours actuel). Cet accord met fin à un conflit social de cinq mois entre les syndicats et la direction. Harry Jaeger, chef de négociation chez UFO s'est félicité:

Le personnel navigant de la compagnie aérienne Lufthansa a obtenu une augmentation salariale de 16,5%, après un bras de fer de plusieurs mois avec la direction ayant provoqué des grèves et des annulations de vols, selon un accord annoncé jeudi.

