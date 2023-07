Image: EPA

Easyjet s'attend à des bénéfices records malgré l'impact des grèves

Easyjet craint l'impact des grèves des contrôleurs aériens. Mais pas de quoi ternir le bilan de la compagnie, qui s'attend à un bénéfice avant impôts «record» cet été grâce à la forte demande.

Plus de «Economie»

La compagnie aérienne britannique à bas coûts s'attend certes à enregistrer de bons résultats en été, mais craint dans un communiqué diffusé jeudi l'impact potentiel des grèves de contrôleurs aériens.

Pour l'été, qui correspond au quatrième trimestre de son exercice décalé, le groupe compte sur une forte hausse du revenu par siège mais avertit de «conditions opérationnelles difficiles», avec des mouvements sociaux de contrôleurs aériens. Ils se traduisent par de nombreux retards et annulations de vols sur de nombreuses lignes aériennes, chez Easyjet et ses concurrents.

Easyjet a ainsi annoncé la semaine dernière l'annulation d'environ 1700 vols d'ici la fin de l'été en raison de restrictions liées au contrôle du trafic aérien en Europe, essentiellement au départ ou à l'arrivée de l'aéroport londonien de Gatwick.

Easyjet ne cite pas les contrôleurs aériens français, mais les grèves menées par ceux-ci ces derniers mois contre la réforme des retraites frustrent les compagnies souvent forcées de contourner le pays, avait indiqué en juin le dirigeant de l'Association internationale du transport aérien (Iata), Willie Walsh, leur principale organisation mondiale.

Les annulations de vols d'Easyjet ne sont pas liées à des pénuries de pilotes ou d'équipages selon la compagnie. Le communiqué de jeudi souligne que «des mesures ont été prises pour atténuer l'impact sur les clients», sans plus de détail.

Saison hivernale prometteuse

L'an dernier, des grèves de personnel au Royaume-Uni et un manque de personnel avaient entraîné des retards, annulations, et scènes de chaos en série. Easyjet se montre également optimiste pour l'hiver avec des réservations en hausse comparé à la même époque l'an dernier.

Au troisième trimestre de son exercice décalé, clôturé fin juin, la compagnie a vu ses revenus bondir d'un tiers sur un an à 2.36 milliards de livres, tandis que le bénéfice avant impôts ressort à 203 millions de livres, aidé par une meilleure maîtrise des coûts, contre une perte de 114 millions un an auparavant. Au premier semestre, Easyjet avait publié une perte réduite sur un an. (sda/jod)