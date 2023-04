La banque résultant de la fusion d'UBS et de CS devrait supprimer jusqu'à 11 000 postes en Suisse. Image: sda

CS et UBS cherchent du personnel (avant de virer des milliers de gens)

Bien que le rachat de Credit Suisse par UBS entraînera d'importantes suppressions de postes, les deux grandes banques recherchent actuellement du personnel.

C'est un bon moment pour chercher un emploi dans le secteur bancaire: plus de 950 postes sont actuellement à pourvoir dans les dix plus grandes banques de Suisse. A cela s'ajoutent les offres d'emploi publiées par de nombreux instituts plus petits, ou par les sociétés de recrutement. C'est ce que montre une analyse mandatée par l'agence de presse AWP.

Parmi les instituts qui recrutent, on retrouve également Credit Suisse et UBS. Et ce, malgré le fait que les deux banques prévoient de supprimer des milliers d'emplois à la suite de leur fusion. La nouvelle entité devrait biffer jusqu'à 30 000 postes dans le monde, dont 11 000 en Suisse, selon les estimations de plusieurs médias.

130 postes chez Credit Suisse

Rien qu'en Suisse, 130 postes sont à pourvoir chez Credit Suisse. Parmi ces offres d'emploi, on trouve même des postes avec des responsabilités de direction.

Le fait que CS cherche du personnel malgré la fusion imminente devrait être lié aux nombreux licenciements intervenus pendant les querelles de ces derniers mois. En effet, tant que les deux instituts n'auront pas fusionné sur le plan juridique et opérationnel, la banque devra continuer à fonctionner comme avant. Et cela ne peut pas se faire sans les collaborateurs.

UBS est également à la recherche de personnel: selon l'analyse d'AWP, la banque a actuellement 234 postes à pourvoir. Elle recherche en particulier des spécialistes en informatique.

Et les autres banques?

UBS et Credit Suisse ne sont pas les seuls instituts bancaires à la recherche de personnel. Raiffeisen a publié 140 offres d'emplois, la Banque cantonale de Zurich près de 130, dont des annonces pour une douzaine de postes de stagiaires.

Postfinance et la Banque Migros ont chacune une quarantaine de postes à pourvoir. Ces deux établissements recherchent notamment des spécialistes dans le domaine informatique. Julius Baer cherche plus de 80 collaborateurs, Pictet et Lombard Odier environ 60 chacun et Vontobel 40. (awp/asi)