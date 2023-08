UBS paye plus d'un milliard à la justice américaine

Avec la reprise de Credit Suisse, UBS hérite d'autres affaires en relation avec les fonds Greensill, une plainte de la République du Mozambique dans l'affaire des «emprunts thons» et la plainte de l'ancien Premier ministre géorgien Bidsina Iwanischwili. Il y a quelques semaines, l'affaire Archegos a été réglée et UBS a accepté de payer quelque 400 millions de dollars aux diverses parties concernées. (ats/awp/svp)

Le système de santé suisse est injuste, mais il y a une solution

Chaque année, les primes explosent en Suisse. Chaque année, on s’énerve, mais on ne fait rien. Les lobbys se tiennent par la barbichette et poussent la majorité du parlement à l’inaction. Pourtant, quelque chose de simple pourrait être fait pour améliorer un système qui est cher et incite aux mauvais comportements.

Quand on parle des coûts de la santé, et qu’on est bien portant, notre première pensée va à la hausse des primes. Mais, ce n’est, et de loin, pas le seul problème. Prenez, par exemple, la franchise. C’est un système bête et dangereux qui pousse à la fois au renoncement aux soins et à la surconsommation.