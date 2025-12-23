Comment la «locomotive» Sephora pourrait dynamiser Genève

en partie ensoleillé
Comment Sephora pourrait dynamiser Genève

Sephora va ouvrir un magasin au centre-ville de Genève (image d'archives).

L'arrivée du géant des cosmétiques au bout du lac est vue d'un bon œil dans le milieu. Elle pourrait notamment donner un nouveau souffle à un centre-ville qui en a bien besoin.
23.12.2025, 13:4123.12.2025, 13:41

Le géant des cosmétiques Sephora a annoncé qu'il ouvrira sa première enseigne-vitrine de Suisse en plein centre de Genève. L'arrivée de cette marque prisée de la jeune génération pourrait donner un nouveau souffle à ces grandes artères commerçantes surnommées les rues basses, pénalisées par le déclin du textile et la flambée des loyers.

Dans le jargon, on appelle cela un «flagship store», littéralement un magasin amiral, habituellement situé dans des emplacements de prestige, afin de servir de vitrine à une marque. Sephora a choisi un bâtiment historique de la Rue de la Croix d'Or pour sauter le pas en Suisse, dix ans après y avoir ouvert son premier «corner» au sein de Manor.

Cette ville romande va accueillir un magasin Sephora très spécial

Depuis, ces espaces ont essaimé et le groupe de cosmétiques appartenant au géant français du luxe LVMH a pris ses quartiers dans pas moins de 24 magasins Manor dans tout le pays. A ces espaces dits «shop-in-shop» s'ajoutent trois enseignes autonomes dans des centres commerciaux à Bâle, Zurich et Genève.

«Son implantation dans un emplacement de premier rang tel que la Rue de la Croix d'Or à Genève montre que la stratégie a fonctionné», observe Nicolas Inglard auprès de l'agence AWP. directeur du cabinet de conseil pour le commerce de détail Imadeo.

Des difficultés structurelles

Dans le milieu, on voit plutôt d'un bon oeil l'arrivée de l'enseigne, qui jouit d'une forte présence en ligne, notamment via les influenceuses et influenceurs sur les réseaux sociaux et qui dispose d'un portefeuille de marques prisées de la jeune génération.

En drainant cette clientèle en ville, Sephora pourrait ainsi jouer le rôle de «locomotive» selon l'expert, en renforçant l'attractivité du quartier, où les surfaces vides se sont multipliées ces dernières années, d'une part en raison des difficultés structurelles que connaît la branche – les segments textile et électronique, en particulier, subissent frontalement la concurrence en ligne. De l'autre, à cause de l'explosion des loyers dans ces emplacements de choix.

«Pas un jouet»: Ces spécialistes dénoncent l'essor des Sephora Kids

Fondée en 1969 par Dominique Mandonnaud à Limoges, pionnier de la vente de produits de beauté en libre-service, Sephora a été rachetée en 1997 par LVMH. L'enseigne est aujourd'hui présente dans 35 pays et compte quelque 52 000 collaborateurs. (jzs/ats)

Cette influenceuse n’existe pas et pourtant elle gagne très bien sa vie
Video: watson
