Selon UBS, Abu Dhabi «est rapidement devenue une destination privilégiée pour les particuliers très fortunés». Image: www.imago-images.de

UBS se renforce dans cette destination prisée des super-riches

Le géant bancaire ouvre un nouveau bureau de conseil à Abu Dhabi, ville qu'il considère comme l'un des centres financiers les plus florissants au monde.

UBS annonce mercredi ouvrir un bureau de conseil à Abu Dhabi, situé dans le centre financier international de la capitale des Emirats arabes unis.

Le géant bancaire suisse entend ainsi renforcer sa présence dans ce qu'il considère être l'un centres financiers et patrimoniaux les plus florissants au monde.

Abu Dhabi «est rapidement devenue une destination privilégiée pour les particuliers très fortunés, les entreprises, les investisseurs tels que les fonds souverains et les family offices, à la recherche de solutions financières sophistiquées et de services de conseil fiables au sein de l'écosystème en pleine croissance de la région», souligne UBS dans un communiqué, qui a déjà une présence aux Emirats. (jzs/ats)