Qui a profité de la chute de Credit Suisse? Voici où est l'argent

Les statistiques actuelles de la Banque nationale montrent qu'une grande partie des dépôts de la clientèle du CS qui ont été retirés sont partis à l'étranger.

Daniel Zulauf / ch media

Les actionnaires de Julius Baer font grise mine. Depuis début 2023, l'évolution des affaires a clairement montré que, contrairement aux attentes de nombreux investisseurs, la banque de gestion de fortune zurichoise n'a pas ou peu profité de la crise du Credit Suisse. Julius Baer a enregistré un afflux de dépôts de clients d'à peine 3,5 milliards de francs par rapport à fin 2022, soit une augmentation de seulement 1%.

La forte chute du cours de l'action montre que les investisseurs s'attendaient à beaucoup plus. Mardi matin, dès les premières minutes de négoce à la Six Swiss Exchange, les titres de Julius Baer ont perdu jusqu'à 8% de leur valeur de la veille. Les banques actives sur la place financière suisse devront rapidement s'habituer à de telles expériences décevantes.

Que disent les chiffres?

La statistique bancaire mensuelle de la Banque nationale suisse, actualisée en début de semaine, permet d'évaluer les dommages causés par la défaillance du Credit Suisse sur la place financière suisse. Les chiffres montrent que les dommages se rapprochent d'un montant à trois chiffres, en milliards.

La moitié des dépôts de clients perdus par la grande banque sont passés sous l'influence d'autres places financières à l'étranger. La statistique bancaire suisse recense les dépôts des clients des banques domiciliées en Suisse ou à l'étranger. Les dépôts des clients des succursales de ces banques à l'étranger sont également comptabilisés.

Les statistiques disponibles montrent comment les retraits des dépôts de la clientèle au Credit Suisse (les statistiques regroupent le Credit Suisse et l'UBS en tant que groupe des grandes banques) se sont accélérés de manière en mars.

Rien que ce mois-là, les deux grandes banques (ou Credit Suisse) ont perdu 69 milliards de francs. Les retraits d'argent des clients du Credit Suisse domiciliés à l'étranger ont dépassé de loin les retraits des clients domiciliés en Suisse.

Qui en profite le plus?

Les banques cantonales suisses bénéficiant de la garantie de l'Etat sont les grandes bénéficiaires de la crise de la grande banque. Entre fin septembre 2022 et fin mars 2023, les 24 établissements publics ont pu enregistrer ensemble quelque 24 milliards de francs de nouveaux dépôts de clients. Cela correspond à une croissance de 5,5%, comparé à un recul moyen de 11% des dépôts de clients de toutes les banques actives en Suisse.

A l'exception des banques cantonales, aucun autre groupe de banques en Suisse n'a enregistré une augmentation notable des dépôts de la clientèle depuis fin septembre 2022, pas même les banques régionales et les banques Raiffeisen, bien ancrées dans le grand public. Les banques privées suisses, qui figurent dans les statistiques dans le groupe des banques boursières, dont fait partie Julius Baer, n'ont pas non plus bénéficié de l'effet Credit Suisse.

Au contraire, les dépôts des clients de ces banques boursières ont reculé de 22 milliards de francs depuis fin septembre, pour atteindre 163 milliards de francs, au cours de la période d'observation. Cela devrait, toutefois, être en grande partie lié à un changement de l'environnement des taux d'intérêt et à la perte de valeur des monnaies étrangères par rapport au franc suisse.

En effet, la hausse des taux d'intérêt, depuis septembre 2022, a rendu les investissements à taux fixe plus attractifs et a favorisé les transferts des dépôts en compte vers les placements en titres. Cela se traduit aussi très clairement dans les statistiques par l'augmentation massive des placements dans des fonds du marché monétaire. Contrairement aux dépôts en compte normaux, les placements sur le marché monétaire reflètent immédiatement le niveau actuel des taux d'intérêt.

Dans quoi les gens placent leur argent?

Ces placements sur le marché monétaire se prêtent donc particulièrement bien au stockage temporaire de fonds dont l'investisseur n'a pas encore décidé de l'utilisation à long terme. Dans les milieux bancaires privés suisses, il se dit que de nombreux clients du Credit Suisse auraient placé temporairement sur le marché monétaire les fonds provenant des comptes vidés et les auraient ainsi soustraits au risque du bilan du CS.

Les statistiques de la Banque nationale montrent que les placements sur le marché monétaire des clients des banques en Suisse dans les dépôts de titres suisses ont plus que doublé depuis fin septembre, passant de près de 94 milliards de francs à plus de 214 milliards de francs.

Les banquiers privés partent du principe que la majeure partie de ces placements sur le marché monétaire restera chez eux. Mais même en supposant que cela soit effectivement le cas, il reste une différence de 93 milliards de francs après la sortie des fonds au Credit Suisse. Où va cet argent? Impossible d'avoir une réponse claire sur sa destination géographique.

Le retrait des fonds des clients des grandes banques suisses domiciliés à l'étranger laisse supposer que ces fonds ont atterri dans des banques étrangères sur des places financières hors du territoire. Il est clair que la débâcle du Crédit Suisse a causé des dommages importants à la place financière suisse. A la perte d'image difficilement chiffrable s'ajoutent désormais environ 100 milliards de francs d'avoirs de clients perdus. (aargauerzeitung.ch)