«Credit Suisse reste une institution financière internationale, ce qui suscite des craintes de risque systémique et a conduit le coût de l'assurance des obligations (CDS) de la banque contre un défaut de paiement à court terme à des niveaux alarmants. (...) Cette chute vertigineuse et cette hausse du stress se sont matérialisées malgré un message (qui était censé être) rassurant d'Axel Lehmann, président de Credit Suisse. Ce dernier a déclaré que la banque n'envisageait pas d'aide gouvernementale et qu'il serait inexact d'établir un parallèle entre ses difficultés actuelles et l'effondrement de SVB.»

John Plassard, directeur chez Mirabaud Banque. awp/ats