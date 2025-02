La ZKB a des ambitions romandes. Image: KEYSTONE

Cette grande banque alémanique convoite la Suisse romande

La Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui célèbre la première année d'exercice de sa succursale lausannoise, table sur un potentiel de croissance «attractif» du côté romand

«Notre présence locale est perçue et appréciée comme un signe fort, car elle permet une plus grande proximité et une communication facilitée», explique à l'agence AWP Heini Dändliker, responsable grands comptes et marché suisse de la clientèle entreprises, au sujet de la succursale ZKB à Lausanne qui fête sa première d'année d'exercice.

Les services du bureau romand s'adressent aux caisses de pension et aux clients institutionnels. Le directeur dit d'ailleurs examiner continuellement d'autres opportunités.

L'équipe lausannoise est composée de cinq collaborateurs. «L'effectif est ajusté en fonction des besoins du marché et est continuellement réévalué. L'ancrage régional de nos collaborateurs en Romandie et leur connaissance du marché institutionnel romand sont bien sûr un grand avantage», souligne le responsable.

Un potentiel de croissance «attractif»

A la question de possibles ouvertures d'autres succursales en Suisse romande, Dändliker dit examiner continuellement les options. «Nous voulons être un fournisseur de premier ordre au niveau national pour des financements complexes, des solutions exigeantes de gestion d'actifs et de patrimoine, ainsi que pour le commerce et les marchés de capitaux.»

Au chapitre des objectifs financiers, la ZKB estime que la Romandie offre un potentiel de croissance «attractif», sans plus de précision. Du côté de l'offre, «l'environnement concurrentiel modifié avec une seule grande banque a réduit les options pour les clients sur le marché des caisses de pension. Le besoin d'un autre fournisseur suisse fort est fortement ressenti, cela vaut également pour la Suisse romande.»

Concernant les caisses de pension, le responsable constate une concentration croissante du marché avec «de moins en moins d'institutions de prévoyance, mais de plus en plus grandes, qui transforment le secteur, et pas seulement en Romandie. Cela a pour conséquence que les clients deviennent de plus en plus exigeants et ont des besoins plus complexes». (jzs/ats)