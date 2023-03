Pour le marché des changes, la question est de savoir comment la Banque centrale européenne (BCE) va réagir lors de sa réunion, alors que les déboires du secteur bancaire sont dus à une adaptation, dans la douleur, à des taux plus élevés.

«Il semblerait que de plus en plus d'investisseurs regardent vers CS comme le prochain domino le plus probable»

Vous rêvez d'un meilleur salaire? Allez travailler dans ce domaine

Covid? Inflation? Le secteur du luxe ne connaît pas la crise. Hermès ou Louis Vuitton se portent même tellement bien qu'elles offrent à leurs employés de juteux compléments de salaire.

Que personne ne vienne dire que Bernard Arnault est près de ses sous. Le boss de LVMH, à la tête de Louis Vuitton, Dior, Moët et Chandon ou encore Tiffany, fait même preuve d'une certaine fibre sociale. L'homme le plus riche du monde selon Forbes a accordé une prime de 1500 euros aux employés ayant les salaires les plus bas. En 2022, son groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 80 milliards d'euros et un bénéfice net de 14 milliards d'euros.