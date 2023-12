Bitcoin, une hausse spectaculaire qui s'explique

Le bitcoin a profité de plusieurs facteurs pour rebondir.

Pouquoi le bitcoin explose de nouveau aujourd'hui

La célèbre cryptomonnaie grimpe sensiblement et retrouve de la valeur auprès des investisseurs. Le bitcoin est revenu à la mode et ressort grand gagnant de l'année 2023.

Le bitcoin a dépassé, lundi, les 40 000 dollars pour la première fois depuis mai de l'année dernière, stimulé par l'espoir que les Etats-Unis approuvent bientôt un nouveau placement grand public qui pourrait normaliser davantage cet actif aux yeux des investisseurs.

Bien qu'ils soient nombreux à soupçonner la monnaie de faciliter le blanchiment d’argent pour le crime organisé à travers le monde – le Hamas aurait pu se financer grâce à la monnaie numérique, par exemple.

Le bitcoin, somnolent depuis plusieurs mois, a grimpé en flèche cette année, sa valeur augmentant de près de 152%.

Mais pourquoi une telle envolée?

Alors que le bitcoin a dégringolé rapidement à la fin 2021, la cryptomonnaie s’est stabilisée au cours de 2022, sans trop faire de bruit. Stagnant à 16 000 dollars, il n'a cessé de grimper de manière linéaire avant d'exploser ces derniers jours.

Le spectre de Sam Bankman-Fried, l'auteur du simulacre FTX, n'a en rien touché le domaine. La cryptomonnaie a même résisté à la chute de l'autre gros bras de l'univers de la crypto, le fondateur de Binance Changpeng Zhao.

Comme le rappelle Bloomberg, ces manœuvres judiciaires nourrissent une nouvelle tendance: l'industrie de la cryptographie en pleine maturité et le potentiel d’une base d’investisseurs s'annonce plus large.

«Bitcoin continue d'être soutenu par l'optimisme autour de l'approbation par la SEC (Securities and Exchange Commission) d'un ETF (Exchange Trade-Fund) et de réductions de taux de la Fed en 2024», déclare Tony Sycamore , analyste de marché chez IG Australia Pty, dans une note relayée par Bloomberg.

En somme, son cours est stimulé par les spéculations concernant une autorisation de l'autorité financière américaine (SEC) d'un fonds indiciel (ETF) basés sur des cryptomonnaies. Et les premiers ETF en crypto pourraient intervenir dès le début de 2024, selon les récentes affirmations des spécialistes.

De nouveaux horizons qui intéressent les investisseurs à s’intéresser activement et à nouveau depuis quelques mois au bitcoin depuis les annonces de l'autorité financière américaine.

BlackRock débarque

Les récentes mesures coercitives «ont inspiré la confiance des investisseurs», rappelle Su Yen Chia , co-fondateur de l’Asia Crypto Alliance.

En témoignent les envies de BlackRock. Le mastodonte américain de gestionnaire d’actifs avait déposé une demande pour proposer un fonds coté sur le bitcoin, enflammant les boursicoteurs en herbe. Puisque BlackRock va réellement acheter des actifs bitcoin. Car dans un ETF, le gestionnaire d'actifs peut acheter un dérivé et donc répliquer le cours. Sauf que l'entreprise américaine va bel et bien acheter l'actif en lui-même, donc du bitcoin. L'impact sera positif sur le prix de la cryptomonnaie.

Dans l'angle mort des analystes, comme l'écrivait une chronique du Devoir, cette montée en flèche n'était de loin pas prévue. Une majorité des économistes planchaient sur une année de récession pour 2023 et des bulles, telles que l'immobilier, menaçaient d'éclater. Or, aucune bulle n'a éclaté et cette stabilité (même brinquebalante) a contribué à cette volatilité de la cryptomonnaie.

Personne ne sait comment va évoluer la cryptomonnaie en 2024. Mais après deux ans d’accalmie, elle semble partie pour s’établir pour de bon dans le paysage financier mondial.