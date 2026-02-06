ciel couvert
Semaine cauchemardesque pour le bitcoin

Le bitcoin est en pleine chute (image d&#039;illustration)
Le bitcoin est tombé dans la nuit de jeudi à vendredi à 60 000 dollars (image d'illustration).Image: Shutterstock

«Semaine cauchemardesque» pour le bitcoin

Le bitcoin est tombé à 60 000 dollars cette nuit, avant de se reprendre légèrement. Des experts analysent cette récente chute des cryptomonnaies.
06.02.2026, 08:4206.02.2026, 08:42

Le bitcoin est tombé dans la nuit de jeudi à vendredi à 60 000 dollars dans un contexte de défiance généralisée, avant de remonter légèrement. Les flux institutionnels, qui avaient soutenu le marché en 2025 via les ETF, se sont retournés, avec plusieurs milliards de dollars de sorties en seulement quelques semaines. Vers 08h10, la reine des cryptomonnaies s'échangeait en baisse de 7,9% à 64 753,18 dollars.

«Pour le bitcoin et les autres cryptomonnaies, la semaine a été cauchemardesque», commente Timo Emden, analyste chez Emden Research. Selon l'expert, la crainte d'une hausse des taux d'intérêts plane comme une épée de Damoclès sur les investisseurs, tandis que les inquiétudes liées aux pénuries de liquidités, aux sorties de capitaux institutionnels et à une forte aversion au risque pèsent sur le marché.

«Les investisseurs doivent se préparer à une incertitude accrue, notamment durant le week-end»
Timo Emden

Timo Emden craint un effet de contagion sur les marchés financiers mondiaux, causant des dommages collatéraux. «La situation demeure extrêmement fragile», estime-t-il.

Impact du désendettement forcé

Pour John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion, le recul du bitcoin s'accélère sous l'effet d'un phénomène bien connu des marchés: le désendettement forcé, avec des positions à effet de levier liquidées en chaîne.

«En quelques séances, plus d'un milliard de dollars de positions ont été coupées sur les marchés dérivés, accentuant la pression vendeuse»
John Plassard

Plus inquiétant encore selon l'expert, le bitcoin ne joue plus son rôle de valeur refuge, «incapable de monter lorsque l'or progresse ou lorsque le stress géopolitique s'intensifie». (jzs/ats)

