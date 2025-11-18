Signe d'incertitude sur les marchés: le bitcoin dégringole

C'est une dégringolade pour la monnaie numérique la plus célèbre de la planète: le bitcoin est passé sous la barre des 90 000 dollars, pour la première fois en sept mois.

Le bitcoin est en recul, atteignant mardi son plus bas niveau depuis avril sous la barre des 90 000 dollars, à environ 89 300 dollars. Après la fin du «shutdown» aux Etats-Unis, les acteurs du marché craignent que les nouvelles données économiques américaines ne viennent assombrir davantage les perspectives de baisse des taux, soulignent les analystes.

Vers 07h50, le bitcoin perdait 6% sur les dernières 24 heures, et 15% sur la semaine à 89 305 dollars.

L'analyste indépendant Timo Emden expliquait:

«Les investisseurs sont pris dans l'étau des incertitudes monétaires, les marchés semblant actuellement osciller entre incertitude et reprise»

Avant que l'expert John Plassard n'enchaîne: «Le marché des cryptomonnaies traverse une nouvelle zone de turbulence et ce sont les actifs les plus spéculatifs qui encaissent le choc le plus violent».

L'indice MarketVector des petites cryptomonnaies (small caps numériques) a ainsi brièvement touché son plus bas niveau depuis 2020, «signe d'un assèchement brutal de l'appétit pour le risque», explique le responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank. «La chute est d'autant plus marquante que le bitcoin lui-même a perdu près de 600 milliards de capitalisation depuis son sommet d'octobre, effaçant toute sa progression de l'année», note-t-il. (sda/awp/ats/svp)