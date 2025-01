5 cryptomonnaies sur lesquelles vous pourriez miser en 2025

Investir dans les cryptomonnaies en 2025, ça vaut toujours le coup ? Bitcoin, Ethereum ou Solana: voici les facteurs qui comptent.

Leon Bensch / t-online

Si le monde de la finance est en constante évolution, rares sont les innovations qui ont autant attiré l'attention que les cryptomonnaies. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin - des termes que quasiment tout le monde connaît. Or une question centrale se pose: les cryptomonnaies sont-elles un investissement rentable pour votre portemonnaie en 2025? Et quelles cryptomonnaies domineront le marché comme le bitcoin?

Que sont les cryptomonnaies et la blockchain?

Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques basées sur la technologie blockchain. Une blockchain est une base de données décentralisée qui documente les transactions de manière sûre et transparente. Contrairement aux monnaies traditionnelles, les cryptomonnaies ne sont pas contrôlées par une banque centrale. Elles permettent ainsi des transactions numériques directes entre utilisateurs.

Leur popularité croît rapidement, car elles promettent indépendance, sécurité et des rendements élevés. En outre, les cryptomonnaies sont considérées comme une sorte d'or numérique qui pourrait servir de couverture contre l'inflation. C’est surtout le bitcoin, la première cryptomonnaie, qui s'est imposé comme une réserve de valeur. Mais des projets plus récents, comme Ethereum, Solana ou Fetch.ai offrent également des types d'applications innovants, notamment dans les domaines des DeFi (services financiers décentralisés), des NFT (objets numériques à collectionner) et de l'intelligence artificielle.

Ce à quoi les investisseurs doivent faire attention

Le marché des cryptomonnaies peut être lucratif, mais aussi très instable et risqué, explique Zennon Kapron, fondateur et directeur de Kapronesia, une société de conseil asiatique dominante dans le secteur de la technologie financière. Voici les critères à prendre en compte avant d'investir dans les cryptomonnaies:

Capitalisation du marché et volume des échanges: ils donnent des indications sur la stabilité et l'acceptation d'une crypto-monnaie.

ils donnent des indications sur la stabilité et l'acceptation d'une crypto-monnaie. Technologie et types d'applications: La cryptomonnaie a-t-elle une utilité claire ou résout-elle un problème spécifique? Des projets comme Ethereum et Solana gagnent des points à cet égard grâce à leurs applications décentralisées et à leur évolutivité.

La cryptomonnaie a-t-elle une utilité claire ou résout-elle un problème spécifique? Des projets comme Ethereum et Solana gagnent des points à cet égard grâce à leurs applications décentralisées et à leur évolutivité. Équipe et développement: la compétence des développeurs et l'activité du réseau sont essentielles.

la compétence des développeurs et l'activité du réseau sont essentielles. Conditions réglementaires : les cryptomonnaies sont surveillées par les gouvernements et les autorités de surveillance financière du monde entier.

: les cryptomonnaies sont surveillées par les gouvernements et les autorités de surveillance financière du monde entier. Votre propre profil de risque: à quel point pouvez-vous et voulez-vous prendre des risques? Les crypto-monnaies ne devraient constituer qu'une partie de votre portemonnaie.

Comparatif: Top 5 des meilleures cryptomonnaies pour 2025

Il existe des milliers de cryptomonnaies que l'on peut acheter et vendre sur des plateformes d’échange. Pour déterminer les meilleures cryptomonnaies de 2025, l'expert en bitcoin Zennon Kapron, auteur du livre «Chomping at the Bitcoin: The Past, Present and Future of Bitcoin in China» (non traduit), s'est concentré sur un mélange de métriques de marché, d'innovation et de bénéfice réel.

Parmi ses principales considérations figuraient la capitalisation du marché, l'évolution du cours et le volume des échanges, ainsi que la capacité de chaque projet à relever les défis de l'écosystème de la blockchain.

Bitcoin (BTC)

Cours en date du 24 janvier 2025 à 10h15.

Pic en 52 semaines: 109 460 dollars

109 460 dollars Capitalisation du marché: 1,9 billion de dollars

1,9 billion de dollars Avantages : Le bitcoin est pionnier et est considéré comme «l'or numérique». Avec un nombre fixe de 21 millions de coins, il offre une protection contre l'inflation. Les investisseurs institutionnels comme MicroStrategy continuent d'investir massivement dans le bitcoin. Jusqu'à présent, l'adoption nationale d'une norme pour le bitcoin est limitée à des pays comme le Salvador. Si les Etats-Unis continuent de légitimer le bitcoin et que la demande institutionnelle se maintient, cela pourrait pousser la valeur du bitcoin vers de nouveaux sommets en 2025.

: Le bitcoin est pionnier et est considéré comme «l'or numérique». Avec un nombre fixe de 21 millions de coins, il offre une protection contre l'inflation. Les investisseurs institutionnels comme MicroStrategy continuent d'investir massivement dans le bitcoin. Jusqu'à présent, l'adoption nationale d'une norme pour le bitcoin est limitée à des pays comme le Salvador. Si les Etats-Unis continuent de légitimer le bitcoin et que la demande institutionnelle se maintient, cela pourrait pousser la valeur du bitcoin vers de nouveaux sommets en 2025. Inconvénients: Sa consommation d'énergie élevée et son temps de transaction lent par rapport aux blockchains plus récentes.

Ethereum (ETH)

Cours en date du 24 janvier 2025 à 13h26.

Pic en 52 semaines: 4 109 dollars

4 109 dollars Capitalisation du marché: 383 milliards de dollars

383 milliards de dollars Avantages: La plateforme pour les applications décentralisées est à la pointe, notamment dans le domaine des DeFi et des NFT. Des améliorations telles que le passage à la preuve d'enjeu rendent Ethereum plus respectueux de l'environnement. Comme l'écosystème Ethereum évolue constamment, la plateforme est bien placée pour conserver son influence dans le domaine de la crypto.

La plateforme pour les applications décentralisées est à la pointe, notamment dans le domaine des DeFi et des NFT. Des améliorations telles que le passage à la preuve d'enjeu rendent Ethereum plus respectueux de l'environnement. Comme l'écosystème Ethereum évolue constamment, la plateforme est bien placée pour conserver son influence dans le domaine de la crypto. Inconvénients: Elle est en concurrence avec des alternatives moins coûteuses comme Solana.

Solana (SOL)

Cours en date du 24 janvier 2025 à 13h26.

Pic en 52 semaines: 295 dollars

295 dollars Capitalisation du marché : 90 milliards de dollars

: 90 milliards de dollars Avantages : Transactions extrêmement rapides et avantageuses. Particulièrement adapté aux jeux, aux NFT et aux projets DeFi. Avec des développements d'écosystèmes et des partenariats en cours, Solana restera un acteur important dans le paysage des cryptomonnaies en 2025 et offrira une alternative viable aux projets qui recherchent l'évolutivité et la rentabilité.

: Transactions extrêmement rapides et avantageuses. Particulièrement adapté aux jeux, aux NFT et aux projets DeFi. Avec des développements d'écosystèmes et des partenariats en cours, Solana restera un acteur important dans le paysage des cryptomonnaies en 2025 et offrira une alternative viable aux projets qui recherchent l'évolutivité et la rentabilité. Inconvénients: Plusieurs pannes de réseau en 2024 ont remis en question sa fiabilité.

Fetch.ai (FET)

Pic en 52 semaines: 2,49 euros

2,49 euros Capitalisation du marché : 3,28 milliards de dollars

: 3,28 milliards de dollars Les avantages : Sa focalisation sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Avec la montée en puissance de l'IA en 2024, Fetch.ai a attiré l'attention pour ses applications pratiques, notamment l'infrastructure des villes intelligentes et l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement.

: Sa focalisation sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Avec la montée en puissance de l'IA en 2024, Fetch.ai a attiré l'attention pour ses applications pratiques, notamment l'infrastructure des villes intelligentes et l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement. Inconvénients: C'est un de ces projets niches qui dépend fortement de l'engouement pour l'IA.

Dogecoin (DOGE)

Cours en date du 24 janvier 2025 à 10h16.

Pic en 52 semaines: 0,48 dollars

0,48 dollars Capitalisation du marché: 50,1 milliards de dollars

50,1 milliards de dollars Avantages: Large acceptation en tant que moyen de paiement et fort soutien de la communauté. Des personnalités comme Elon Musk assurent une visibilité permanente.

Large acceptation en tant que moyen de paiement et fort soutien de la communauté. Des personnalités comme Elon Musk assurent une visibilité permanente. Inconvénients: Manque d'innovation technologique par rapport à d'autres projets.

Est-ce que ça vaut la peine d'investir en 2025 dans la cypto?

2025 pourrait être une année décisive pour les cryptomonnaies. Mais il ne faut pas oublier que les cryptomonnaies n'offrent pas uniquement des opportunités, elles comportent également des risques. La célèbre monnaie numérique bitcoin reste un choix fiable pour les investisseurs conservateurs qui pensent à long terme, conclut l'expert en cryptomonnaies Zennon Kapron. Ethereum reste le champion de l'innovation et de la diversité des utilisations, ajoute-t-il. Et pour les investisseurs prêts à prendre des risques, Solana et Fetch.ai pourraient être des alternatives intéressantes, tandis que Dogecoin reste une cryptomonnaie spéculative et plutôt divertissante.

Les investisseurs doivent toujours être conscients des risques inhérents à l'investissement dans les crypto-monnaies. Même si l'évolution positive devrait se poursuivre encore un certain temps grâce au nouveau président Donald Trump, les cours pourraient fortement chuter en cas d'évolution économique négative ou de renforcement du contrôle réglementaire.

Les défenseurs des consommateurs mettent en garde les novices contre la forte instabilité (fluctuation des cours) et les risques spéculatifs. Conseil: n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Les cryptomonnaies ne devraient pas représenter plus de 5% de votre budget. En outre, il est important de s'informer minutieusement sur les cryptomonnaies et, le cas échéant, demander conseil à un conseiller financier.

Qui ne devrait pas investir? Ceux qui espèrent des gains rapides ou qui ne peuvent pas se permettre de perdre ne devraient pas toucher aux cryptomonnaies. La patience et une stratégie claire sont essentielles.

Traduit de l'allemand par Anne Castella