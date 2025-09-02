en partie ensoleillé18°
Economie
Bourse

Swiss Marketplace Group (SMG) va entrer en bourse

Un mastodonte prépare son entrée à la Bourse suisse

Une des plus grosses introductions en Bourse en Suisse de ces dernières années se profile. Swiss Marketplace Group vient d'en dévoiler les détails.
02.09.2025, 17:3702.09.2025, 17:37
Maurizio Minetti / ch media
Le Swiss Marketplace Group (SMG) affiche clairement de grandes ambitions. Il veut séduire les investisseurs internationaux avec son entrée en Bourse, officiellement annoncée ce mardi. Preuve en est: le communiqué de presse et la fiche d’informations («factsheet») n’ont été publiés qu’en anglais.

Le groupe réunit plusieurs poids lourds suisses de la petite annonce et de l’e-commerce: Homegate, ImmoScout24, AutoScout24, Ricardo et Tutti. Actuellement, l’actionnariat se répartit ainsi: TX Group, Ringier et La Mobilière détiennent chacun environ 30%, tandis que le fonds d’investissement General Atlantic possède les 10% restants.

Analyse
Pourquoi l’explosion boursière des 7 géants de la tech est risquée

Seule une minorité des actions sera proposée en Bourse. D’après la communication officielle, ce sont La Mobilière et Ringier qui mettront leurs actions en vente. Les titres seront proposés au public en Suisse, tandis qu’à l’étranger, ils passeront par des placements privés. La Mobilière et Ringier n’ont toutefois pas souhaité préciser combien d’actions, ils comptent céder. De son côté, TX Group a fait savoir dans un communiqué séparé qu’elle ne proposerait aucune action.

Une valorisation colossale en vue

Selon les documents fournis, SMG a généré l’an dernier 291 millions de francs de chiffre d’affaires. Et ce qui frappe, c’est la marge Ebitda: 54%, un niveau très confortable.

Un spécialiste du secteur exprime néanmoins des doutes:

«SMG est actif sur le marché depuis bientôt quatre ans. Mais on ne voit que les chiffres de 2024 et du premier semestre 2025. Comment l’activité a-t-elle évolué depuis 2021? C’est ce type de comparaison qui permettrait réellement d’évaluer la performance du management et des équipes.»

Dans son communiqué, SMG explique que la cotation à la SIX Swiss Exchange doit permettre de renforcer sa position sur le marché, d’améliorer la visibilité de sa marque et d’offrir des options de liquidité à ses actionnaires.

La Suisse peut contourner le «système de racket global» de Trump

Cela s’annonce comme la plus grosse entrée en bourse en Suisse cette année. Reste encore à déterminer la valorisation finale de l’entreprise. Dans les milieux financiers, on évoque une fourchette de 4 à 5 milliards de francs.

Si ce chiffre se confirmait, cela représenterait environ 15 fois le chiffre d’affaires attendu pour cette année et près de 30 fois le bénéfice opérationnel (Ebitda). «Ce sont des attentes très ambitieuses», souligne encore le spécialiste.

Aucune date précise n’a été fixée pour l’entrée en Bourse.

Traduit de l'allemand par hun

