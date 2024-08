La Bourse suisse retrouve des couleurs

La Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Keystone

La Bourse suisse est à nouveau sur une pente ascendante ce mercredi, malgré les craintes émanant du marché américain.

La Bourse suisse s'est bien reprise mercredi, regagnant du terrain à l'instar des autres places financières mondiales, alors que les craintes autour des perspectives économiques aux Etats-Unis refluent. Le SMI a regagné près de 3%, mais reste pour l'instant sous la barre symbolique des 12 000 points à laquelle il était habitué il y a peu.

«La phase de consolidation sur les marchés actions est justifiée par les fondamentaux», a commenté Arthur Jurus, directeur des investissements chez Oddo BHF Suisse:

«Nous considérons les événements des derniers jours comme une correction qui (...) devrait créer de nouvelles opportunités d'achat, en particulier dans l'intelligence artificielle»

Selon Pierre Veyret d'Activtrades, «le calme et la stabilité règnent désormais sur les marchés boursiers mondiaux après la chute brutale observée lundi»:

«Le pic de volatilité enregistré en début de semaine est de plus en plus considéré comme une correction technique, due à un vote de défiance des investisseurs après que la Fed n'a pas répondu aux attentes du marché»

Le SMI a terminé en hausse de 2,89% à 11 843,18 points, avec un plus haut à 11 865,57 points et un plus bas à 11 587,56 points:

Le podium du jour se compose de SIG Group (+4,2%), VAT Group et UBS (chacun +3,8%) et Novartis (+3,7%);

se compose de SIG Group (+4,2%), VAT Group et UBS (chacun +3,8%) et Novartis (+3,7%); Nestlé (+2,0%) et Roche (porteur +2,2%, bon +2,9%) ont également terminé dans le haut du tableau.

