La croissance chinoise devrait être faible en 2023 (et pas mieux en 2024)

Le retour à une vie normale a dans un premier temps galvanisé la reprise en début d'année dernière. Mais le rebond tant attendu s'est essoufflé et bute sur une confiance morose des ménages et des entreprises, ce qui pénalise la consommation.

La Chine dévoilera, mercredi, son chiffre de la croissance pour 2023, qui devrait être l'une des plus faibles en trois décennies, sur fond de crise dans l'immobilier, de consommation atone et d'incertitudes qui pénalisent l'activité.

Les communes n'ont plus de carte journalière CFF, mais autre chose (et plus cher)

Voici 10 façons de faire des économies avant fin 2023

Prévoyance, comptes bancaires, assurances et dates de déménagement: ces conseils de dernière minute peuvent vous faire économiser gros avant la fin 2023.

Le temps presse. Il ne reste plus que quelques jours de travail d'ici la fin de l'année. Ils devraient être mis à profit pour vérifier les comptes bancaires, les plans de prévoyance, les assurances, les abonnements et bien d'autres choses encore. Car il est tout à fait possible d'économiser de l'argent et des impôts.