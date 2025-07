Les classiques comme Lindor ont notamment contribué à ces excellents résultats de Lindt. Image: KEYSTONE

Les clients de Lindt fidèles malgré les hausses massives de prix

Le chocolatier zurichois a enregistré des ventes record au premier semestre 2025. Une croissance qui s'explique par des hausses de prix de pas moins de 15,8% en raison du cours élevé du cacao.

Dans un environnement de marché jugé volatile, Lindt & Sprüngli a pu notamment bénéficier de la fidélité des consommateurs, le chocolatier zurichois étoffant vigoureusement son chiffre d'affaires au premier semestre. Et cela malgré des hausses de prix massives de 15,8% pour répondre à des cours du cacao demeurant à un niveau toujours élevé.

De janvier à fin juin 2025, les ventes ont bondi en l'espace d'un an de 9% à 2,35 milliards de francs, un niveau record a relevé mardi Lindt & Sprüngli. La vive croissance des revenus a essentiellement reposé sur les hausses de prix de pas moins de 15,8%, celles-ci visant à répondre à des cours toujours «très élevés» des fèves de cacao. En début d'année, la tonne se négociait à Londres à près de 9000 livres britanniques, avant de reculer progressivement à 6000 livres en juin.

Malgré le repli observé en fin de semestre, le prix des fèves de cacao se situait bien au-delà des 2000 livres la tonne affichés en 2023. Les hausses de prix mises en oeuvre par Lindt ont certes pesé sur les volumes écoulés, mais la croissance organique a atteint 11,2%, dépassant ainsi les propres attentes de l'entreprise.

Impact du «chocolat Dubaï»

L'activité en Europe s'est particulièrement bien développée, avec une croissance organique de 17,7%. Toutes les filiales ont enregistré une progression à deux chiffres, notamment dans les pays scandinaves, le Benelux, l'Europe centrale et orientale, la France et l'Autriche. La croissance s'est cependant révélée plus modeste en Amérique du Nord, les ventes s'y étoffant de 3,6%.

Dans la région «Reste du monde», la croissance organique s'est élevée à 7,8%, soutenue notamment par le Japon, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Chine. La bonne tenue des ventes a aussi été portée par de nouveaux produits comme le «Lindt Dubai Style Chocolate», ainsi que par les classiques Lindor et Excellence, et par une expansion supplémentaire sur des marchés tels que l'Arabie saoudite, le Chili et l'Inde.

Le réseau mondial de boutiques détenues en propre s'est également nettement développé, comptant désormais 590 points de vente. (jzs/ats)