Voici le «meilleur employeur 2026» de Suisse

Plus de 15 000 salariés ont participé à l’enquête qui place le Rivella Groupe au sommet du classement national des entreprises.

Les collaboratrices et collaborateurs de la Rivella Group disent apprécier leur entreprise. Dans son classement, le magazine économique romand PME, la la Handelszeitung et l’institut Statista sacré le producteur de la boisson culte suisse «meilleur employeur 2026».

Basée à Rothrist, la Rivella Group produit, outre Rivella et Focuswater, les jus de fruits Michel. Déjà en 2021, la récompense avait distingué le groupe comme «meilleur employeur». Selon un communiqué, les employé·es bénéficient notamment de modèles de travail à temps partiel, d’une semaine de 40 heures, de la possibilité de télétravailler, d’une offre sportive, d’un abonnement demi-tarif et d’un abonnement de téléphonie mobile.

15 000 personnes interrogées

Chaque année, ce classement évalue des entreprises suisses comptant au moins 250 employés. Plus de 15 000 salariées sont interrogés dans ce cadre. Le Rivella Group a obtenu des résultats particulièrement élevés dans les catégories durabilité, conditions et équipements de travail, relations internes et comportement des supérieurs hiérarchiques. La Mobilière et Zurich Assurance complètent le podium.

Le président du conseil d’administration Alexander Barth ainsi que les co-CEO Simone Müller-Ledermann et Silvan Brauen. Image: dr

Ces dernières années, Rivella a investi dans sa culture d’entreprise, déclare le co-CEO Simon Brauen, cité dans le communiqué:

«La distinction revient à nos collaboratrices et collaborateurs. La culture se manifeste au quotidien: dans la prise de responsabilités, le feedback ouvert et une collaboration simple.»

Pour la directrice des ressources humaines Simone Müller-Ledermann, cette distinction a une forte portée symbolique: «Autrefois, c’était surtout notre marque Rivella que les gens connaissaient et appréciaient. En tant qu’employeur, nous étions peu identifiés. Nous voulions changer cela.» L’entreprise a ainsi développé de manière ciblée sa marque employeur ces dernières années et communiqué davantage sur ses succès. (vas)