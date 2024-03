Cette célèbre chaîne de magasins disparaît de Suisse

Les succursales Esprit ferment en Suisse. Image: Imago

Les magasins sont trop grands, l'humeur des consommateurs est trop mauvaise: la chaîne de mode Esprit est en faillite et ferme 22 filiales en Suisse.

Niklaus Vontobel / ch media

La filiale suisse de l'entreprise Esprit, basée à Hong Kong, a déposé son bilan, comme l'a rapporté la plateforme de mode Fashion United. L'entreprise souhaite se réorganiser en plein «ralentissement économique».

Esprit Switzerland Retail AG (ESRA), filiale à 100% d'Esprit, a ouvert une procédure de faillite auprès d'un tribunal suisse. L'entreprise a annoncé son intention de se concentrer sur une "restructuration complète" et de "renforcer son activité avec les partenaires grossistes et franchisés".

Dans une requête à la bourse de Hong Kong, où Esprit est cotée, l'entreprise a déclaré que la faillite et les fermetures de succursales qui en découlent étaient «inévitables». Elles sont le résultat d'un ralentissement économique, de prix élevés de l'énergie et des coûts logistiques, d'une humeur négative des consommateurs en Europe et de loyers élevés pour des «magasins trop grands et inadaptés».

Esprit a affirmé qu'il n'y aura «pas d'impact négatif direct important sur le groupe et l'activité» et que le reste des opérations de l'entreprise continuera normalement.

Selon Blick, qui se base sur les documents déposés à la bourse de Hong Kong, Esprit ferme 22 succursales en Suisse. D'après une lectrice, les directeurs de succursales ont reçu l'ordre de confisquer toutes les clés des employés. Un panneau sur la vitrine du magasin de la Bahnhofstrasse à Zurich indiquait «We are temporarily closed» (fermé temporairement). Cependant, sur Google Maps, les sites sont déjà signalés comme «fermés définitivement».