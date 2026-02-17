Philipp Wyss, président de la direction générale de Coop. Keystone

Comment Coop a attiré plus de clients en 2025

Le géant de la distribution revendique 60 000 clients de plus par jour dans ses magasins l'an dernier. Il a enregistré un bénéfice net de 606 millions de francs, en hausse de 3,6% sur un an.

Coop a enregistré des ventes et un bénéfice net en hausse en 2025. Le distributeur compte encore étoffer son réseau de supermarchés et rénover ses points de vente, dont la fréquentation s'est accrue.

«Il n'y a jamais eu autant de visites dans nos formats Coop», s'est réjoui mardi Philipp Wyss, président de la direction générale de la coopérative bâloise, mardi lors d'une conférence de presse, qui a eu lieu dans le rayon boulangerie d'un grand supermarché de Dietikon, dans la banlieue zurichoise. Le patron revendique 60 000 clients de plus par jour en 2025 dans ses magasins.

Philipp Wyss Keystone

Wyss a indiqué à l'agence AWP avoir notamment rénové des points de vente en région frontalière, afin de tenter de contrer la concurrence étrangère, comme à Genève et au Tessin. Il s'agit aussi de produire davantage sur place, par exemple avec des boulangers travaillant devant les clients afin d'avoir davantage de produits frais. En Suisse romande, Wyss a indiqué avoir particulièrement progressé dans les ventes de viande et de poisson.

Un millier de supermarchés en 2026

L'an dernier, Coop a atteint 35,5 milliards de francs de recettes, en hausse de 2,3%. Dans le commerce de détail, le chiffre d'affaires total a augmenté pour atteindre 21,2 milliards. Les supermarchés, y compris Coop.ch, ont totalisé 12,4 milliards de ventes, en croissance de 2,6%. Leur nombre s'est accru, avec 12 ouvertures pour 982 emplacements. Coop vise un millier de supermarchés au cours de 2026.

A l'inverse, son concurrent, le géant orange Migros, toujours en réorganisation, a vu son chiffre d'affaires annuel s'étioler de 1,9% à 31,9 milliards de francs l'an passé. Les supermarchés (y compris Migros Online) ont enregistré un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de francs (-0,5%). Migros aussi a promis en janvier d'ouvrir 140 nouveaux magasins et moderniser 350 emplacements existants. Quant au discounter Lidl, il ambitionne de passer à 300 magasins en Suisse, contre 190 actuellement, d'ici 2035.

Chez Coop, la demande a augmenté tant pour la marque propre Prix Garantie que pour les produits estampillés bio, a ajouté la coopérative. Parmi les formats spécialisés, Interdiscount, Coop City et Jumbo ont vu leurs ventes décliner, tandis qu'elles se sont stabilisées dans l'enseigne d'ameublement Livique/Luminart ou encore les pharmacies Coop Vitality. Coop Pronto a vu ses revenus croître de plus de 5% à 5,1 milliards.

Le domaine d'activité Commerce de gros et production a enregistré un chiffre d'affaires total de 17,2 milliards, soit une hausse de 3,2% à taux de change constants, malgré un recul de la filiale destinée aux restaurateurs et aux boulangers Transgourmet, en particulier en Suisse et en Allemagne.

Un bénéfice «intégralement réinvesti»

Au niveau du groupe, la rentabilité s'est améliorée, avec une hausse que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 2,54 milliards, en hausse de 9,2%. Si le résultat d'exploitation (Ebit) a décliné de 6% à 840 millions, pour une marge légèrement amoindrie à 2,5% contre 2,6% un an plus tôt, le bénéfice net a atteint 606 millions de francs l'an dernier, en hausse de 3,6%.

«Le bénéfice réalisé reste intégralement dans l'entreprise et sera réinvesti» Coop

Le géant de la distribution a aussi accru ses effectifs, employant 97'275 personnes à la fin de l'an dernier, soit 235 personnes de plus, tandis que 1270 nouveaux apprentis y ont commencé leur formation. (jzs/ats)