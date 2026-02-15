Le plus grand projet de l’histoire de la Coop est à nouveau en travaux

Chez le distributeur, les engins de chantier ont investi sa centrale nationale de distribution. La mise en service de l’extension sud est prévue pour 2028.

Michael Hunziker / ch media

Agrandissement du centre de distribution: la structure du sous-sol est actuellement en construction. Image: Michael Hunziker

On les aperçoit de loin en passant: deux grandes grues de chantier jaunes s’élèvent à côté de la centrale de distribution de Coop à Schafisheim (AG), se détachant dans le ciel gris et brumeux. Elles ont été installées pour les travaux de l’extension sud, indique le service de presse du distributeur en réponse à notre demande.

Sur le site, les pelleteuses ronronnent. Entre panneaux de coffrage et barres d’armature, des ouvriers vêtus en orange fluo sont à l’œuvre. La dalle de fondation a déjà été partiellement réalisée, précise le service de presse. Le gros œuvre du sous-sol est actuellement en cours. Des adaptations du bâtiment existant – notamment au niveau des rampes – doivent également être effectuées:

«Pour l’heure, tout se déroule comme prévu, nous sommes très satisfaits» le service de presse de Coop

Des travaux menés en parallèle de l’activité logistique de Coop

Les prochaines étapes porteront sur le gros œuvre du rez-de-chaussée puis des étages, avec la cérémonie de pose du bouquet prévue d’ici à la fin de l’année, poursuit le service de presse. Les aménagements intérieurs et l’installation des équipements logistiques sont programmés pour 2027. La mise en service interviendra un an plus tard.

En soi, les activités sur le chantier ne présentent pas de difficulté particulière, soulignent les communicants. Mais le défi tient au fait que les travaux sont réalisés alors que l’activité logistique se poursuit, «ce qui impose des exigences élevées à toutes les personnes impliquées».

Les effectifs passeront à environ 2400 personnes

L’extension de la centrale nationale de distribution de Coop constitue un projet d’envergure: quelque 90 millions de francs seront investis au total. Le nombre de collaborateurs passera d’environ 2000 actuellement à près de 2400 à l’avenir. Le distributeur transférera dans le nouveau bâtiment les secteurs «Pronto» et «Actions».

La volumineuse demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique fin 2022. Deux oppositions ont été déposées. Au printemps 2024, le permis de construire, accompagné de l’étude d’impact sur l’environnement, a pu être consulté.

Le plus grand projet de l’histoire de Coop

Le site de Coop constitue le plus grand centre logistique du distributeur. Il comprend une centrale de distribution ainsi qu’une grande boulangerie industrielle. Les coûts de construction se sont élevés à plus de 600 millions de francs.

En juin 2016, le nouveau bâtiment, doté d’une passerelle emblématique, a été inauguré. Il était alors question du plus grand projet de l’histoire de Coop, du début d’une nouvelle ère pour la logistique et la production de produits de boulangerie. Depuis Schafisheim (AG), sont approvisionnés des supermarchés ainsi que des magasins Pronto dans toute la Suisse.

Entre-temps, le distributeur a également réalisé et mis en service un entrepôt dédié aux actions dans un ancien hall de l’entreprise de transport Dreier AG, située à proximité immédiate. (trad. hun)