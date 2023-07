UBS pourrait bloquer les comptes russes

En clair, toute banque peut en tout temps refuser d'établir des relations avec des personnes politiquement exposées . Que celles-ci risquent de nuire à la réputation de l'établissement ou qu'il y ait ne serait-ce qu'un doute quant à l'origine de leurs fonds. Sous réserve de respecter un certain nombre de conditions administratives (de préavis en particulier), la fin du contrat s’impose tout de même aux clients. (mndl)

«Les banques sont souveraines en matière d’ouverture et de fermeture de compte»

Et les clients concernés ne pourraient même pas s'y opposer. Comme l'explique l’Association suisse des banquiers citée par nos confrères:

son droit le plus total

Si la rumeur se confirme, les retombées financières seraient conséquentes. Car contrairement à de nombreuses banques n'ayant pas hésité à sanctionner la Russie au déclenchement de sa guerre contre l'Ukraine, Credit suisse a conservé ses positions significatives dans le pays. Au mois de février 2021, cette dernière recensait plus de 17,6 milliards de francs générés , rapporte Le Temps. C'est un tiers du total bloqué qui avait été déclaré par la Suisse.

UBS tient à sa réputation. Pour la prémunir de tout risque – d'autant plus lié au rachat de Credit Suisse –, la plus grande entreprise de gestion de fortune du monde devrait prendre une nouvelle décision. Lundi 31 juillet, Le Temps a appris dans l'édition dominicale de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) que trois quarts des comptes de la banque aux deux voiles appartenant à des Russes devraient être clôturés .

La plus grande entreprise de gestion de fortune du monde veut protéger sa réputation. Pour ce faire, elle souhaite s'éloigner tant que possible des liens que Credit Suisse, la banque qu'elle a rachetée en juin, a créé avec la Russie.

