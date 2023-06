Archegos: UBS pourrait payer les casseroles du CS à coup de millions

(Feu) Credit Suisse, affiché au sein du célèbre New York Stock Exchange (la bourse de New York) à Manhattan. Keystone

Cet obscur fonds d'investissement, basé à New York, s'était retrouvé en faillite en mars 2021, créant une onde de choc à Wall Street et faisant des dégâts au sein de l'institution helvétique.

UBS pourrait se voir infliger une pénalité de plusieurs centaines de millions de dollars en relation avec l'affaire Archegos et les manquements de Credit Suisse. Les autorités de surveillance américaine, britannique et suisse ont achevé leurs enquêtes sur la faillite du fonds spéculatif, selon une information reprise plusieurs quotidiens économonique, lundi soir.

La Réserve fédérale américaine pourrait infliger une amende de jusqu'à 300 millions de dollars. Du côté britannique, la Prudential Regulation Authority (PRA) pourrait elle prononcer une pénalité de 100 millions de dollars. Ces montants pourraient être réduits dans le cadre de discussions de conciliation déjà en cours, selon le Financial Times.

En Suisse, la Finma ne peut prononcer d'amendes. Elle prévoit de publier le rapport sur les manquements de la banque dans l'affaire Archegos. Les résultats des enquêtes et le montant des amendes devraient être publiés d'ici fin juillet, délai qui pourrait être prolongé en raison de la récente reprise de Credit Suisse par UBS.

La désormais défunte institution n'a provisionné que 35 millions de francs pour d'éventuelles amendes en rapport avec l'affaire, a rappelé le média britannique. Pour l'heure, Credit Suisse n'a pas voulu commenter, alors que UBS et la Finma n'étaient pas atteignables. La Fed et la PRA n'ont pas non plus voulu commenter la nouvelle. (ats/jch)