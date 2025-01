Pourquoi le bitcoin poursuit sa chute

Migros et Coop ont changé la manière de peser fruits et légumes

Gros chiffres et nouveaux licenciements chez Migros en 2025

Ce couple d'Islandais a imposé ses poissons à Coop et Migros

Selon ce dernier, «les investisseurs craignent que les vents contraire en provenance de la politique monétaire aux Etats-Unis durent plus longtemps que prévu». (jah/ats)

Après les solides chiffres de l'emploi en décembre aux Etats-Unis, publiés vendredi, les regards des investisseurs se tournent vers les données sur l'inflation (CPI) en décembre qui seront dévoilées mercredi, a résumé Timo Emden, analyste d'Emden Research, dans un commentaire.

Peu après 14 heures, la principale devise électronique chutait de 4% à 90 528 dollars, tandis que sa capitalisation baissait de 3,9% à 1790 milliards de dollars. Sur un an, le bitcoin présente cependant toujours une importante progression de plus de 140%.

Le bitcoin poursuivait lundi son mouvement de repli amorcé depuis mi-décembre et s'approchait de la barre des 90 000 dollars qui avait été dépassé courant novembre. Les incertitudes quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) pesaient sur le moral des investisseurs.

Plus de «Economie»

Les plus lus

Migros et Coop ont changé la manière de peser fruits et légumes

Depuis le 6 janvier, lors de la pesée des fruits et légumes, il faut aussi préciser le choix de l’emballage. Voici ce qui se cache derrière ce changement.

Les habitués des supermarchés connaissent bien la routine pour acheter des fruits et légumes : sélectionner le produit, le poser sur la balance, chercher l’intitulé sur l’écran, imprimer l’étiquette de prix, puis se rendre à la caisse. Désormais, cette procédure inclut une étape supplémentaire : à partir de maintenant, il faut préciser si les fruits et légumes sont non emballés, dans un sac plastique, un sac papier ou un sac en tissu réutilisable.