Donald Trump et ses fils Don Jr. et Eric (sans oublier Barron) ont amassé plus de 4 milliards de dollars, uniquement avec des activités financières lancées en 2025.

La fortune des Trump a explosé en 2025, voici comment

268 structures financières ont permis à la famille Trump d’amasser d’impressionnantes sommes d’argent cette année. Après l’immobilier ou les clubs de golf, place aux cryptomonnaies. Les nouvelles sociétés détenues par la dynastie du président ont généré plus de 4 milliards de dollars en douze petits mois.

C’est la première fois, dans toute l’histoire des Etats-Unis, qu’un président en exercice possède «des intérêts commerciaux aussi importants». Cette conclusion émerge d’une grande enquête réalisée par le Wall Street Journal, dont trois journalistes se sont penchés sur les activités financières de Donald Trump et de sa famille, durant cette première année de second mandat.

Hormis les affaires qu’ils font tourner depuis longtemps, les nouvelles structures fondées ou (parfois partiellement) détenues par les Trump ont permis d’amasser plus de 4 milliards de dollars en 2025.

Après les hôtels, les clubs de golf ou les gratte-ciels, ce sont les cryptomonnaies qui leur caressent le porte-monnaie avec un certain entrain. Sans compter une large incursion dans les télécommunications ou les purs produits financiers. Problème: de nombreux domaines sont en réalité réglementés par l’administration Trump elle-même.

Donald Trump avait déjà été accusé de conflits d’intérêts, plus tôt cette année, lorsqu’Elon Musk a parqué une série de Tesla dans les jardins de la Maison-Blanche ou que l’entourage du Bureau ovale avait fait la promotion des actions de la marque dans les médias, dont Fox News.

Sans oublier, of course, le Boeing de luxe (évalué à 400 millions de dollars) offert au président par le gouvernement qatari ou les dîners d’affaires à Mar-a-Lago, où les convives pouvaient papoter avec Trump moyennant le paiement d’un million de dollars: «C'est inadmissible, illégal, corrompu et contraire à l'éthique. C'est anti-américain», s’était d’ailleurs époumoné Norman Eisen, de la Brookings Institution, en juin dernier.

Des affaires qui avaient fait beaucoup de bruit. Du moins, beaucoup plus que la dense toile financière que la famille semble avoir tissée cette année, parfois dans l’ombre, pour engranger des milliards le plus rapidement possible.

Du côté de la Maison-Blanche, circulez, il n’y a rien à voir: «Ni le président ni sa famille n'ont jamais eu, ni n'auront jamais, de conflit d'intérêts» Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche.

Or, l’enquête du Wall Street Journal révèle notamment que 268 entités, majeures ou non, ont participé à enrichir la dynastie en 2025, principalement dans le marché des cryptomonnaies, alors que le président fait pression pour assouplir la réglementation du secteur, rappelle le WSJ. Dans la plupart des structures nouvellement créées, on retrouve Trump himself, ses fils Don Jr. et Eric, mais également le petit dernier, Barron, qui fêtera ses 20 ans dans trois petits mois.

Et, à chaque fois ou presque, tout part de la Donald J. Trump Revocable Trust, une fiducie fondée par le président avant son premier mandat, lui permettant de garder le contrôle sur son business tout en confiant officiellement les rênes à ses deux plus grands enfants.

Dans les cryptomonnaies, on apprend cette semaine que 19 nouvelles activités ont été enregistrées, dont la plus importante: World Liberty Financial.

«En 2025, cette société a vendu pour environ 1,4 milliard de dollars de jetons WLFI, un actif numérique qu'elle a créé. Elle a également lancé l'USD1, une stablecoin dont la valeur est indexée sur le dollar et qui génère d'importants revenus d'intérêts» Selon le Wall Street Journal

Une entité fondée par les Trump, mais également par une bonne partie de la famille Witkoff, dont le patriarche n’est autre que Steve Witkoff, l’homme de main du président et célèbre envoyé spécial des Etats-Unis au Moyen-Orient. Accusé d’être volontiers pro-russe, il a été envoyé cette semaine à Berlin pour rencontrer Zelensky et des dirigeants européens.

Les Trump posséderaient officiellement 38% de cette société, par l’intermédiaire de l’entité DT Marks Defi LLC. Or, selon l’enquête du média américain, Donald Trump lui-même en posséderait en réalité les 70%, «grâce à une structure de propriété complexe».

infographie du Wall street journal + capture d’écran du site de World Liberty Financial.

On apprend également que «les Trump reçoivent 75% des recettes nettes lorsque World Liberty vend des jetons, plus une partie des rendements des stablecoins. Cette part des recettes se traduirait par environ un milliard de dollars de recettes à ce jour». Enfin, les jetons encore invendus représenteraient plus de trois milliards de dollars en décembre. Pas mal, non?

Ce n’est pas tout. Il y a un mois, le Financial Times expliquait comment deux petites banques permettent aujourd’hui à Don Jr. et Eric Trump de fortifier leur empire dans les crytpos.

On parle ici de:

Dominari Holdings: banque basée dans les étages de la Trump Tower à New York, impliquée dans de nombreuses transactions financières et levées de fonds pour la famille du président.

LinkedIn Yorkville Advisors: établie dans le New Jersey, cette petite structure est connue pour ses «financements alternatifs», qui a aidé à orchestrer des deals pour la fratrie Trump.

Une association win-win. En fréquentant les Trump, ces deux structures voient des portes s’ouvrir en grand (autrefois inatteignables) et les frères peuvent compter sur des compétences de pointe pour faire enfler leur influence dans le marché de la crypto.

Plus anecdotiques, on découvre par exemple que le merchandising de Trump, celui qui a pu faire sourire la planète à un moment donné de sa campagne présidentielle, a rapporté près de 11 millions de dollars de royalties en 2025. Pas mal pour des baskets, des bibles et des guitares.

En fin de compte, c’est une structure littéralement tentaculaire qui a rempli les poches de la famille Trump ces derniers mois. Pour s’en rendre compte, il suffit de s’immerger dans l’outil mis au point par le Wall Street Journal, avec lequel on peut naviguer dans tous les recoins de cet empire financier qui s’étend sous le président des Etats-Unis.

Les vieux jours du gourou MAGA, mais également son héritage, semblent assurés.