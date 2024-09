Grâce à la décision prise mercredi d'abaisser les taux directeurs de 50 points de base, un succès de la vice-présidente est devenu encore plus envisageable. images: keystone, fox business

Trump est en colère parce que les Etats-Unis se portent bien

La décision surprenante de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt donne un coup de pouce à Kamala Harris.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), est un membre de longue date du Parti républicain et a été installé dans ses fonctions par Donald Trump en 2017. Malgré cela, le lien est rompu entre les deux hommes. L'ex-président a déjà déclaré, à plusieurs reprises, qu'il renverrait Powell prématurément s'il revenait à la Maison-Blanche. Trump a également mis en doute l'indépendance de la Banque centrale, la fameuse Fed.

Powell a donc des raisons d'espérer une victoire de Kamala Harris. Grâce à la décision prise hier d'abaisser les taux directeurs de 50 points de base, un succès de la vice-présidente est devenu plus probable. Et ce, pour deux raisons: premièrement, les prix vont désormais baisser – même si ce n'est pas dans l'immédiat –, en particulier les coûts des hypothèques ou des contrats de leasing automobile. Deuxièmement, la Fed signale ainsi que la lutte contre l'inflation est gagnée.

«L'économie américaine se porte très bien et avec notre décision d'aujourd'hui, nous voulons faire en sorte qu'il en soit toujours ainsi» Le président de la Fed, Jerome Powell

Jerome Powell. Image: keystone

En justifiant ainsi sa décision sur les taux d'intérêt, il contredit violemment l'ex-président. Trump ne cesse de répéter la fable selon laquelle les Etats-Unis sont en train de devenir un pays du tiers-monde comme le Venezuela. Le milliardaire a donc logiquement commenté la décision d'hier sur les taux d'intérêt comme suit:

«Je pense que cela montre que l'économie est dans un très mauvais état et qu'elle a donc besoin de cette grande coupe dans les taux d'intérêt. Soit ça, soit le président de la Fed veut s'impliquer dans la politique» Donald Trump

Il n'est pas vraiment surprenant que ces déclarations de Trump aient, une fois de plus, peu de choses en commun avec la réalité. La décision de la Fed en matière de taux d'intérêt correspond à la réalité économique et montre également que l'indépendance de la banque centrale est encore tenue en haute estime. Mais reprenons les choses dans l'ordre.

Le tournant du Covid

Avant le début de la pandémie, les taux d'intérêt directeurs se situaient également à un niveau bas record aux Etats-Unis. Deux choses se sont alors produites simultanément: les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été interrompues, ce qui a entraîné ce que l'on appelle un choc de l'offre pour l'économie.

Dans le même temps, l'Etat a dû veiller, par des aides Covid massives, à ce que la demande ne s'effondre pas et à ce qu'une spirale de paupérisation commence à se mettre en place. Cela a élargi la masse monétaire.

Donald Trump. Image: keystone

Ces deux facteurs ont fait que l'inflation s'est brusquement emballée, atteignant parfois presque la barre des dix pour cent. Dans un premier temps, la Fed a sous-estimé cette évolution et considéré que l'inflation était temporaire.

Lorsque cela s'est avéré être une erreur, elle a pris le marteau des taux d'intérêt et a rapidement augmenté les taux directeurs jusqu'à une fourchette comprise entre 5,25 et 5,50 pour cent, la plus grande hausse de taux depuis 20 ans.

En prenant cette mesure, la Fed voulait éviter une spirale prix-salaires. Elle a également pris le risque de provoquer une récession artificielle. Mais le marché du travail américain s'est avéré étonnamment résistant. Dès la fin de la pandémie, le nombre d'emplois créés mois après mois dépassait largement les prévisions. La récession prédite par la majorité des économistes ne s'est jamais produite.

Avec cette décision, la Fed ne signale pas seulement qu'elle considère que l'inflation est vaincue. Elle dispose également d'une grande marge de manœuvre pour de nouvelles baisses. Actuellement, le taux directeur se situe environ 300 points de base au-dessus du niveau d'avant la pandémie. La Fed devrait donc engager de nouvelles hausses de taux dans un avenir proche, renforçant ainsi le marché du travail et maintenant le chômage à un niveau très bas.

La Fed et le gouvernement Biden ont réussi ce qui est considéré comme l'une des tâches les plus délicates en économie: ils ont réussi ce que l'on appelle un soft landing. En d'autres termes, ils ont vaincu l'inflation sans imposer aux gens une récession artificielle. Pour Kamala Harris, c'est une raison de se réjouir. Jusqu'à présent, la politique économique du gouvernement Biden n'était pas appréciée des Américaines et des Américains.

Kamala Harris peut se réjouir. Image: keystone

Le renchérissement était à l'origine plus élevé que la hausse des salaires, la classe moyenne gémissait sous l'augmentation des prix de l'essence, des denrées alimentaires, des intérêts hypothécaires et des loyers. Cela a eu pour conséquence que Biden était loin derrière Trump en matière de compétences économiques. Et ce, même si la reprise rapide de l'économie américaine après la pandémie avait suscité l'envie du reste du monde et un flot d'éloges euphoriques dans la presse économique.

Harris peut désormais en récolter les fruits. Entre-temps les salaires ont augmenté nettement plus que l'inflation. Le marché de l'emploi reste sain et certains prix, notamment le prix de l'essence, psychologiquement important, ont déjà nettement baissé.

La vice-présidente a donc presque réussi à combler l'écart avec Trump en matière de compétences économiques.

«Il ne fait aucun doute que la décision de la Fed sur les taux d'intérêt est une bonne nouvelle pour Kamala Harris» Paul Krugman dans le New York Times

Pour Trump, cela signifie toutefois que l'un de ses principaux atouts est en train d'être dévalorisé. Le spectre de l'inflation lui permet de moins en moins de marquer des points. Il mise donc d'autant plus sur son deuxième atout, l'immigration.

Avec son vice-président J.D. Vance, il continue à défendre la thèse absurde des Haïtiens mangeurs d'animaux domestiques. Mieux encore, il veut maintenant organiser un rallye à Springfield, la ville où cette fable a pris naissance.