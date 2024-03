Le réseau social de Donald Trump enflamme la Bourse

Toutefois à travers l'accord passé entre TMTG et DWAC, une période de verrouillage (lock-up) de six mois subsiste durant laquelle les actionnaires existants ne peuvent pas vendre leurs titres sur le marché.

Par comparaison, le réseau social Reddit (+8,88% à 65,11 dollars), qui vient aussi d'entrer en Bourse à Wall Street, atteignait mardi plus de 9 milliards de dollars de valorisation alors que son chiffre d'affaires représente plus de 800 millions de dollars.

Les actions DJT, de Trump Media and Technology Group (TMTG) qui chapeaute le réseau social Truth Social, ont grimpé de 16,10% à 57,99 dollars, un cours de clôture toutefois bien plus bas que le niveau atteint en séance.

Comment se portent les cinémas en Suisse? Voici les chiffres

Les quatre films les plus appréciés de 2023 ont représenté 23% des entrées cinématographiques suisses. Le secteur retrouve des couleurs.

A eux seuls, les quatre films les plus populaires de 2023 – Barbie, Avatar: The way of water, The Super Mario Bros. Movie et Oppenheimer – ont généré 23% du total des entrées de cinéma en Suisse. Le nombre d'entrées a dépassé les dix millions pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19.