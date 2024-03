Connaissez-vous vraiment Donald Trump? Faites le quiz

images: getty, montage: watson

Connaissez-vous vraiment Donald Trump? Prouvez-le!

Après avoir tout raflé durant le Super Tuesday, le milliardaire le plus menaçant des Etats-Unis sera (très) vraisemblablement le candidat élu par les républicains pour défier Joe Biden. Alors qu'on en parle tous les jours, on est prêt à parier que vous ignorez pas mal de choses sur lui. Interro surprise!

Donald Trump, soit on adore le détester, soit on déteste lui trouver des qualités, soit on en a peur, soit on le vénère comme on vénère Raël. Omniprésent et omnipotent, il défraie volontairement la chronique depuis plus de cinquante ans.

Avant d'être un 45e président des Etats-Unis bordélique et bousculant, puis à nouveau candidat à la fonction suprême en 2024, il a secoué New York de ses dizaines d'immeubles et crevé (à moitié) l'écran à Hollywood. Du magnat de l'immobilier, qui transformait tout ce qu'il touchait en or, au dictateur autoproclamé qui veut «rendre sa grandeur à l'Amérique» et menace de dézinguer l'Otan, Donald Trump est un personnage que seuls les Etats-Unis sont capables de fabriquer.

A moins de huit mois de l'élection présidentielle américaine la plus bizarre et la plus redoutée depuis des lustres, il a tué dans l'œuf la primaire républicaine en remportant quasiment tous les suffrages. Jusqu'au Super Tuesday, cette semaine face à Nikki Haley, qui a convaincu cette unique adversaire de rendre son tablier.

Parce qu'il fait quotidiennement la une des médias du monde, entre ses nombreux procès et sa mainmise sur les sondages, on pense connaître sa vie (et son œuvre) sur le bout des doigts.

Mais Trump n'a-t-il vraiment plus aucun secret pour vous?

Allez, hop, voici le quiz: