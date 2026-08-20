Ça bouge à la tête de PostFinance

Le bras financier de La Poste veut renforcer son organisation. Des changements sont prévus à sa direction en 2027.

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PostFinance veut développer ses fonctions de gestion des risques et de contrôle l'année prochaine et procéder à un recrutement au sein de la direction. Un autre est aussi annoncé à la tête de la clientèle privée.

Le bras financier de La Poste «renforce ainsi son organisation pour faire face aux nouvelles évolutions du marché et aux exigences réglementaires croissantes», selon le communiqué publié jeudi. Le domaine «Risk, Compliance et Legal», actuellement dirigé par Heidi Steiger, sera scindé en deux unités autonomes au niveau du comité directeur à partir du premier trimestre 2027.

Heidi Steige Image: Keystone

Steiger sera à la tête de l'unité dédiée à la gestion des risques tandis qu'un nouveau membre du comité directeur sera recruté pour l'unité en charge de la conformité (Compliance).

Postfinance devra aussi trouver une ou un successeur à Sandra Lienhart à la tête de l'unité de Clientèle privée. Lienhart a décidé de quitter le comité directeur au printemps 2027. «Elle continuera de mettre son expertise au service de PostFinance dans les domaines du leadership et du développement du réseau de filiales», souligne la banque.

La définition de la future organisation ainsi que le pourvoi des postes au sein du comité directeur seront menés à bien au cours des prochains mois. (jzs/ats)