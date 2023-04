Les actionnaires ne voteront pas sur le rachat de Credit Suisse par UBS aujourd'hui. Car la prise de contrôle se fait dans le cadre du droit d'urgence et sur ordre du Conseil fédéral. Mais ce n'est pas la seule raison du mécontentement des actionnaires: ils ne reçoivent que 76 centimes par action pour leurs actions, ce qui est une fraction de ce que valaient les actions CS jusqu'à récemment.



Et les salaires et les primes du conseil d'administration et de la direction ne participeront pas non plus à bonne humeur ambiante.